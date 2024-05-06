Баскетбольный «Зенит» начал полуфинальную серию Единой Лиги ВТБ с ЦСКА с поражения дома «-15»

Считать ли разницу в 15 очков в первом матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ с ЦСКА разгромом – «Питерец.ру» склонен назвать это воскресное фиаско команды Хавьера Паскуаля скорее «чувствительным поражением». Хотя есть одно обстоятельство, которое откровенно не радует: петербуржцы проиграли москвичам ВСЕ четверти («-3» первую и третью, «-1» вторую и «-8» заключительную). После большого перерыва «сине-бело-голубые» даже вели 4 очка, но итоговый счёт удручает – 82:67 в пользу ЦСКА. Если не забить сопернику даже 70 очков – трудно мечтать о победе.

Разочарованный Паскуаль после игры заявил:

«Поздравляю ЦСКА. Через 48 часов мы будем готовы к следующей игре. Нам понадобится поддержка от болельщиков. Курич получил травму, Карлтон получил повреждение, Винс в первом же владении травмировался, но продолжил играть. Было просто невозможно играть сегодня».

Если поискать причины неудачного начала серии с ЦСКА по горячим следам, то можно сфокусировать внимание на двух обстоятельствах. Перед плей-офф «Зенит» совершил изменения в составе (в частности, распрощался с Адриеном Моэрманом), да и противоборство с «Уралмашем» заняло все пять возможных матчей. Петербургская команда устала и не смогла восстановиться?







