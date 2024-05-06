ента новостей

02:36
Баскетбольный «Зенит» начал полуфинальную серию Единой Лиги ВТБ с ЦСКА с поражения дома «-15»
12:32
В Петербурге отмечают праздник Пасхи
12:28
В Невском районе водитель погиб под колесами собственного КАМАЗа
12:21
В Ленобласти поймали мошенника, обманувшего пенсионерку из Любани
12:13
В Петербурге задержали мужчину, обманувшего пенсионерку с Новоизмайловского проспекта под видом сотрудника газовой службы
12:07
В центре Петербурга пьяный мужчина стрелял по окнам в Дровяном переулке
08:02
В Красном Селе водитель погиб под колесами манипулятора
02:51
Петербургские шахматисты потерпели поражение с минимальным счётом от сильной команды ШСМ в 4-м туре командного чемпионата России в Сочи, но Савва Ветохин победил Алексея Дреева
02:28
После 4-го тура женского командного чемпионата России по шахматам в Сочи вторая петербургская команда опережает первую, а москвичка Алина Бивол проиграла важную партию
22:38
«Зенит» получил подарок от «Краснодара», проигравшего «Ахмату»: теперь команде Сергея Семака нужно обыгрывать «Факел»
14:12
В Петербурге каршеринг с мигрантами упал в строительный котлован
14:03
В Ленобласти в ДТП пострадала 61-летняя женщина и двухлетний ребенок
13:59
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний мотоциклист
13:51
В Сосновом Бору поймали с поличным курьера мошенников
13:46
В Пикалево поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
13:38
На севере Петербурга иномарка сбила 9-летнего пешехода
13:34
В Петербурге 20-летняя девушка–курьер доставки избила в автобусе пенсионерку
13:26
В Петербурге поймали 26-летнюю курьера мошенников
13:16
В Калининском районе пьяный мужчина стрелял из окна квартиры
13:09
В парке Сан-Галли избили 17-летнего учащегося частной школы
12:11
В Невском районе 13-летний мальчик выпал из окна на 13-м этаже
11:00
С рекламой Burger King возникли проблемы
09:59
Она расплатилась чужой картой
02:13
В 3-м туре командного чемпионата России в Сочи команда из Санкт-Петербурга победила «Темус Тим» из Москвы, счёт – 4:2
21:33
В 3-м туре чемпионата России в Сочи петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» сыграла вничью с пермской «Пармой»
18:37
В ТЮЗе пройдет Юбилейный XXV Международный театральный фестиваль «МОЛОДЕЖЬ. ТЕАТР. ФЕСТ»
14:02
Отменяется закрытие троллейбусного движения по проспекту Славы
13:58
Мошенники крадут деньги через детей-геймеров
12:58
В Петербурге выделены средства на приобретение квартир детям-сиротам
12:43
В Петербурге раскрыли убийство девушки, совершенное 18 лет назад
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» начал полуфинальную серию Единой Лиги ВТБ с ЦСКА с поражения дома «-15»

Баскетбольный «Зенит» начал полуфинальную серию Единой Лиги ВТБ с ЦСКА с поражения дома «-15»

0
5
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Сказалась пятиматчевая серия с «Уралмашем» в первом раунде плей-офф?

Считать ли разницу в 15 очков в первом матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ с ЦСКА разгромом – «Питерец.ру» склонен назвать это воскресное фиаско команды Хавьера Паскуаля скорее «чувствительным поражением». Хотя есть одно обстоятельство, которое откровенно не радует: петербуржцы проиграли москвичам ВСЕ четверти («-3» первую и третью, «-1» вторую и «-8» заключительную). После большого перерыва «сине-бело-голубые» даже вели 4 очка, но итоговый счёт удручает – 82:67 в пользу ЦСКА. Если не забить сопернику даже 70 очков – трудно мечтать о победе.

Разочарованный Паскуаль после игры заявил:

«Поздравляю ЦСКА. Через 48 часов мы будем готовы к следующей игре. Нам понадобится поддержка от болельщиков. Курич получил травму, Карлтон получил повреждение, Винс в первом же владении травмировался, но продолжил играть. Было просто невозможно играть сегодня».

Если поискать причины неудачного начала серии с ЦСКА по горячим следам, то можно сфокусировать внимание на двух обстоятельствах. Перед плей-офф «Зенит» совершил изменения в составе (в частности, распрощался с Адриеном Моэрманом), да и противоборство с «Уралмашем» заняло все пять возможных матчей. Петербургская команда устала и не смогла восстановиться?



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-05-2023, 20:08
Баскетбольный ЦСКА достойно ответил «Зениту», разгромив команду Хавьера Паскуаля с разницей в 24 очков и сравняв счёт в серии за бронзу Единой Лиги ВТБ
18-05-2021, 15:23
Баскетбольный «Зенит» уступил ЦСКА в первом матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ
10-05-2023, 22:56
Провалив вторую половину, «Зенит» проиграл ЦСКА третий матч серии за бронзу Единой Лиги ВТБ, при этом команда Паскуаля набрала всего 60 очков за игру
13-05-2023, 01:54
Каспер Уэйр приговорил «Зенит» в концовке, и счёт в «бронзовой» серии Единой Лиги ВТБ стал 3–1 в пользу ЦСКА
29-05-2021, 16:17
Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ
1-05-2023, 22:31
Баскетбольный «Зенит» сравнял счёт в серии с УНИКСом, а «Локомотив-Кубань» стал первым финалистом плей-офф Единой Лиги ВТБ

Происшествия на дорогах

0
101
Вчера, 12:28
В Невском районе водитель погиб под колесами собственного КАМАЗа
0
101
Вчера, 08:02
В Красном Селе водитель погиб под колесами манипулятора
0
246
4-05-2024, 14:12
В Петербурге каршеринг с мигрантами упал в строительный котлован
0
189
4-05-2024, 14:03
В Ленобласти в ДТП пострадала 61-летняя женщина и двухлетний ребенок
Наверх