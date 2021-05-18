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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» уступил ЦСКА в первом матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ

Баскетбольный «Зенит» уступил ЦСКА в первом матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vtb-league.com
Сработало ли продление контракта с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом – обсуждают эксперты.  

Несмотря на все проблемы, сопровождавшие московских армейцев в этом сезоне, руководство команды решило выразить доверие Димитрису Итудису и продлило с ним контракт буквально накануне начала серии с «Зенитом» в плей-офф Единой Лиги ВТБ.

«Питерец.ру» заметил, что ЦСКА проиграл один матч «Нижнему Новгороду» в первом раунде – это могло свидетельствовать о нестабильности команды Итудиса. Но в петербургском матче гости продемонстрировали отсутствие игровых и внеигровых сложностей. Своеобразным «джокером» выступил Хэккетт, который забил важнейшие броски. Победив с разницей в 5 очков, ЦСКА повёл в серии. Слагаемыми поражения для «Зенита» стали ещё и подборы: если отдаёшь противнику 13 отскоков на своём щите, то трудно рассчитывать на победу. Именно это отметил в послематчевом комментарии главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

Самым результативным у «Зенита» стал разыгрывающий Кевин Пангос (23 очка и 7 передач). Центровой Тайрик Блэк, забивший в кольцо армейцев очень эффектный данк, записал себе в актив 16 очков и 8 подборов.

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