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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ

Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Главный тренер «сине-бело-голубых» Хавьер Паскуаль продолжит работать с петербургским клубом.

Сезон – 2020/2021 стал прорывным для баскетбольного «Зенита». «Питерец.ру» не забыл, что трофеев выиграно не было, однако качественный шаг вперёд команда сделал.

В Евролиге удалось выйти в плей-офф, где произошла интереснейшая серия с испанской «Барселоной». После этого в полуфинале Единой Лиге ВТБ «Зенит» впервые в клубной истории выглядел фаворитом против ПБК ЦСКА. Ведь именно «Зенит» выиграл регулярный чемпионат Лиги ВТБ, к тому же команда Паскуаля начинала серию на своей площадке. При счёте 1–1 противостояние переместилось в Москву.

В третьем матче «Зенит» вчистую уступил заключительную четверть и проиграл встречу с разницей «-14» (в составе ЦСКА 24 очка набрал Клайберн). Те же 14 очков ЦСКА «привёз» петербуржцам и в четвёртой игре серии. На этот раз самым результативным в составе победителей стал Хэккетт (20 очков). Но противостояние с «Зенитом» не прошло для ЦСКА бесследно: в «Финале четырёх» команда Итудиса проиграла турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89). Теперь именно турецкий клуб 30 мая оспорит с «Барселоной» звание лучшего клуба Старого Света.

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