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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» проиграл в гостях «Уралмашу» с разницей в 3 очка, но команда Хавьера Паскуаля продолжает лидировать в серии плей-офф 2–1

Баскетбольный «Зенит» проиграл в гостях «Уралмашу» с разницей в 3 очка, но команда Хавьера Паскуаля продолжает лидировать в серии плей-офф 2–1

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42
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
А первым полуфиналистом плей-офф – 2024 стал московский ЦСКА, выигравший все три матча у «Енисея».

«Питерец.ру» ожидал, что баскетбольный «Зенит» сумеет досрочно завершить серию с «Уралмашем» и относительно легко пройти в полуфинал плей-офф сезона – 2023/2024. «Сине-бело-голубые» ранее выиграли у команды Милоша Павичевича два домашних матча. В игре, проходившей на петербургской «Арене» 22 апреля, «Зенит» почти забил уральскому клубу «стольник», победив со счётом 98:82. Самым полезным игроком стартовой встречи у победителей стал французский разыгрывающий «Зенита» Тома Эртель («+32»), у проигравших – набравший 30 очков центровой Октавиус Эллис («+35»).

Вторая игра проходила в значительно более упорной борьбе: лишь выиграв заключительную четверть с разницей в 8 очков, петербургская команда обеспечила себе итоговую победу (82:74). Здесь главными действующими лицами в составах обеих команд были те же Эртель (16 очков и 12 передач) и Эллис (18 очков и 5 подборов), хотя Тайрелл Нэльсон и превзошёл последнего по результативности, набрав 20 очков.

Судьба субботнего матча, проходившего на заполненной «Уралочке» в Екатеринбурге, решалась в концовке. Трент Фрейзер не попал важнейший бросок, а вот Кирилл Писклов не промахнулся, и «Уралмаш» выиграл – 72:69. Новичок «Зенита» Джувэн Морган набрал в этом матче 0 очков.


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