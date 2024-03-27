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Питерец.ру » Спорт » Плей-офф КХЛ: «Спартак» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии, а бывший вратарь СКА Дмитрий Николаев заработал «сухарь»

Плей-офф КХЛ: «Спартак» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии, а бывший вратарь СКА Дмитрий Николаев заработал «сухарь»

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44
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.metallurg.ru
Не поторопились ли в СКА расставаться с Николаевым, который сейчас «тащит» свою команду в серии с очень сложным соперником.

«Питерец.ру» уважает хоккейный «Спартак», но «Металлург» виделся фаворитом в этой четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2024. Поначалу «Магнитка» подтверждала свои притязания на быструю победу в серии, выиграв два стартовых матча – 4:0 и 1:0. Молодой голкипер «Металлурга» Илья Набоков (на фото) сумел отразить все броски по своим воротам в двух стартовых матчах, но снижения самооценки у спартаковского нападения после этого не произошло.

Ни разу не забив за первые 120 минут игрового времени в серии с «Магниткой», столичный клуб «отгрузил» Набокову сразу четыре шайбу и выиграл следующий матч со крупным счётом 5:2 (Николай Голдобин забивал свою вторую шайбу уже в пустые ворота своего бывшего клуба). А четвертая игра серии между «Спартаком» и «Металлургом» превратился в бенефис экс-голкипера СКА Дмитрия Николаева, с которым в Санкт-Петербурге расстались без особого сожаления.

А Николаев в ключевой для судьбы серии момент сумел отразить все 29 бросков по своим воротам. Ещё больше старался его визави Набоков – 31 «сэйв». Повезло Анселю Галимову, который сумел пробить Николаева: именна эта шайба на 49-й минуте стала единственной за весь матч. Команда Алексея Жамнова выиграла 1:0, теперь счёт в серии 2–2.

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