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Питерец.ру » Спорт » СКА завершил предсезонный турнир в Сочи поражением по буллитам от молодёжной сборной России, пропустив 5 шайб в основное время

СКА завершил предсезонный турнир в Сочи поражением по буллитам от молодёжной сборной России, пропустив 5 шайб в основное время

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.ska.ru
Ворота сборной России защищал Дмитрий Николаев.

«Питерец.ру» вместо подробного отчёта о заключительном для СКА матче сочинского предсезонного турнира склонен подвести общие итоги «вкатывания» команды Романа Ротенберга в сезон – 2023/2023. Что касается матча с российской «молодёжкой» с Николаевым в воротах и множеством игроков системы невских армейцев в составе, то оборона СКА заслуживает самых нелестных слов.

Проиграть 0:3 третий период – это похоже на локальный провал: «сборники» смогли реализовать удаления Сергея Толчинского и Эмиля Галимова. А ведь СКА вёл по ходу этого матча 4:1 и 5:2 – и получил 5:5 к сирене о завершении третьего периода. Дополнительное время дивидентов ни одной из команд не принесло, а в серии буллитов завершающий точный бросок нанёс Руслан Абросимов.

Итоги сочинского турнира – три поражения на любой вкус: от «Адмирала» - в овертайме, разгром от «Авангарда» и игра без обороны со сборной России, и победа над хозяевами. Муссируются слухи, что до начала официальных матче в КХЛ СКА может покинуть либо Николаев, либо другой страж ворот Подъяпольский, всё дело опять в «потолке зарплат». Но то, что именно оборона СКА была слабым звеном на сочинском турнире – сомнений не вызывает. Время для исправления ситуации пока достаточно.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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