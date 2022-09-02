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Питерец.ру » Спорт » Чемпинат КХЛ – 2022/2023 начался с разгромной победы ЦСКА над «Металлургом», виноват ли Николай Голдобин?

Чемпинат КХЛ – 2022/2023 начался с разгромной победы ЦСКА над «Металлургом», виноват ли Николай Голдобин?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Наставник «Магнитики» Илья Воробьёв убрал звёздного форварда Голдобина со льда по ходу матча.  

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин вместе с голкипером-ветераном «Магнитки» Василием Кошечкиным по праву могут считаться главными неудачниками стартового матча нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Питерец.ру» подчёркивает: неудачник – вовсе не значит виновник.

Просто у коллектива Сергея Фёдорова (на фото) в какой-то момент пошла игра в нападении, и неудачно начавшийся матч в итоге завершился со счётом 6:2 в пользу ЦСКА. После первого периода «Металлург» вёл в счёте 2:0 (автором первой шайбы начавшегося чемпионата стал Акользин, затем отличился Кошелев). Однако менее чем за 8 минут второго периода 39-летний Кошечкин трижды пропустил и уступил место в «рамке» Паскуале. Но армейское нападение было уже не остановить, в итоге дубль сделал Михаил Григоренко, который способен стать одной из главных звёзд этого хоккейного сезона.

Сегодня два матча завершились с одинаковым счётом 4:2. «Автомобилист» оказался сильнее «Локомотива», в составе которого дубль сделал Андронов, а «Северсталь» неожиданно обыграла «Трактор» в гостях, здесь автором дубля стал «сталевар» Гуслистов.

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