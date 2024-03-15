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Питерец.ру » Спорт » В претендентских турнирах по шахматам, которые состоятся в Канаде, примут участие трое россиян – Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно

В претендентских турнирах по шахматам, которые состоятся в Канаде, примут участие трое россиян – Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
1big.ru
Вопрос с визами потрепал нервы российским участникам.

«Питерец.ру» не забывает и про шахматы: скоро в Канаде должны стартовать мужский и женский турниры претендентов. Похоже, что визовые проблемы решены, во всяком случае такая информация появилась в российских спортивных СМИ ещё неделю назад. Этот вопрос комментировал даже пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

ФИДЕ решило проводить претендентские турниры в одно время и в одном месте – в апреле 2024 года в Канаде. У мужин раньше всех получил право сыграть там Ян Непомнящий, как проигравший предыдущий матч за шахматную корону («Непо», как любят называть его за рубежом, выиграл уже два турнира претендентов, но на этот раз к фаворитам его отнести нельзя). Из-за отказа играть экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена получил путёвку в Канаду азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов. Сразу три участника представляют Индию – второй призёр Кубка мира Рамешбабу Прагнанандха, победитель «Большой Швейцарки» Сантош Видит и Доммараджу Гукеш.

Отобрались в Канаду и две американские шахматные звезды – Фабиано Каруана и Хикару Накамура.

А вот француз Алиреза Фируджа не самым красивым способом буквально вырвал место в турнире у Уэсли Со (США). Среди участниц женского турнира – Александра Горячкина и Екатерина Лагно.


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