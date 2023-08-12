Сразу пять результативных партий из восьми в мужском турнире!

Вероятный соперник Яна Непомнящего в следующем раунде (в том случае, если проигравший два матча на первенство мира россиянин туда попадёт) – азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов. Сегодня Абасов переиграл шахматиста из ОАЭ Салеха Салема (тренер – латыш Эдвин Кеньгис), и теперь не должен упускать шанс на четвертьфинал. А Непомнящий довольствовался ничьей с индийским гроссмейстером Видитом.

«Питерец.ру» рад результативному дню в «общем» (мужском) турнире: помимо Абасова выиграли сегодня свои партии Магнус Карлсен, Леньер Домингес, Доммараджу Гукеш и Арджун Эригайси. А вот Фабиано Каруана не сумел победить действующего обладателя Кубка мира поляка Дуду, вничью сыграли также Беркеш и Прагнанандха.

Первую «пробоину» получила на Кубке мира Полина Шувалова: россиянка, выступающая в Баку под флагом ФИДЕ, неожиданно капитулировала перед болгарской шахматисткой Нургюль Салимовой. В той части кубковой сетки, из которой Шувалова вышла в 1/4 финала, ранее выбыли такие опасные конкурентки, как Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Гунай Мамадзаде и Александра Костенюк. Если Шувалова не выиграет вторую партию, то вылетит с Кубка мира.

Александра Горячкина сыграла вничью с Харикой Дронавалли из Индии.