ента новостей

21:32
«Ленинградец» потерпел первое в истории клуба домашнее поражение в первой лиге: гол Ильи Рубцова принёс победу «Шиннику»
21:14
Сразу пять результативных партий из восьми в мужском турнире!
01:28
СКА выпустил в продажу «наборные» абонементы на сезон – 2023/2024: нужно будет посетить минимум 16 матчей
23:25
Футбольный «Спартак» потерпел фиаско в Екатеринбурге в начавшемся 4-м туре РПЛ, победный гол забил румынский легионер «Урала» Биквалфи
20:14
Непомнящий, Карлсен и Дуда пробились в 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Баку, а вот Накамура, Свидлер и Есипенко выбыли из турнира
16:05
В Петербурге задержали подростка ограбившего 84-летнюю пенсионерку
15:33
В Ленобласти задержали активных участников драки на Пугаревском карьере
15:30
МФЦ Петербурга передали гуманитарную помощь Мариуполю
13:20
В Выборге благоустроили Сад скульптур
13:12
В Ленобласти иномарка сбила 14-летнего подростка на скутере
13:00
В Ленобласти 2-летнюю девочку укусила собака породы алабай
12:51
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
12:48
В поселке Песочный иномарка сбила ребенка и двоих взрослых пешеходов
12:39
В Петербурге задержали 20-летнего подозреваемого в мошенничестве
12:36
В Петербурге на чердаке дома обнаружили пистолет
10:02
В Калининском районе 15-летний подросток выпал с общего балкона 14 этажа
09:34
Выставка живописных работ Анны Ляховской «Там, где Офелия мечтает»
09:32
Выставка работ Александра Борисовского «Несказанное»
09:23
В массовом ДТП на проспекте Металлистов пострадали трое человек
22:35
Непомнящий, Свидлер и Есипенко вничью завершили классическую часть своих матчей на шахматном Кубке мира в Баку, а Каруана, Сарана, Беркеш, Эригайси, Видит и Гранделиус – уже в 1/8 финала
22:10
Россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова синхронно пробились в 1/4 финала Кубка мира по шахматам в Баку, а чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк
19:46
На съезде с КАД произошло смертельное ДТП
16:12
Премьера музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ»
16:06
В Петербурге открылся Китайский визовый центр
15:59
В Петербурге открыли памятник Петру Ольденбургскому
15:57
В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение
15:26
В Мариинском дворце состоялся круглый стол «Гомельщина вчера, сегодня, завтра»
14:40
Иван Сергеев стал автором единственного забитого мяча в кубковом матче «Крылья Советов» – «Зенит»
14:18
В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников таможни, подозреваемых в получении взятки
13:59
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Сразу пять результативных партий из восьми в мужском турнире!

Сразу пять результативных партий из восьми в мужском турнире!

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Сразу пять результативных партий из восьми в мужском турнире!

Вероятный соперник Яна Непомнящего в следующем раунде (в том случае, если проигравший два матча на первенство мира россиянин туда попадёт) – азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов. Сегодня Абасов переиграл шахматиста из ОАЭ Салеха Салема (тренер – латыш Эдвин Кеньгис), и теперь не должен упускать шанс на четвертьфинал. А Непомнящий довольствовался ничьей с индийским гроссмейстером Видитом.

«Питерец.ру» рад результативному дню в «общем» (мужском) турнире: помимо Абасова выиграли сегодня свои партии Магнус Карлсен, Леньер Домингес, Доммараджу Гукеш и Арджун Эригайси. А вот Фабиано Каруана не сумел победить действующего обладателя Кубка мира поляка Дуду, вничью сыграли также Беркеш и Прагнанандха.

Первую «пробоину» получила на Кубке мира Полина Шувалова: россиянка, выступающая в Баку под флагом ФИДЕ, неожиданно капитулировала перед болгарской шахматисткой Нургюль Салимовой. В той части кубковой сетки, из которой Шувалова вышла в 1/4 финала, ранее выбыли такие опасные конкурентки, как Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Гунай Мамадзаде и Александра Костенюк. Если Шувалова не выиграет вторую партию, то вылетит с Кубка мира.

Александра Горячкина сыграла вничью с Харикой Дронавалли из Индии.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-08-2023, 20:49
Горячкина и Шувалова вышли в следующий раунд Кубка мира по шахматам, Непомнящий, Витюгов, Есипенко и Свидлер сыграют тай-брейки в своих матчах
2-08-2023, 22:12
На женском Кубке мира по шахматам в Баку выиграли первые партии в своих матчах россиянки Полина Шувалова, Ольга Баделько и Алина Бивол, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь довольствовалась ничьей
9-08-2023, 19:59
Магнус Карлсен проиграл немцу Каймеру чёрными в первой партии матча 1/16 финала Кубка мира в Баку, россияне Непомнящий, Свидлер и Есипенко сегодня свели свои поединки вничью
10-08-2023, 22:35
Непомнящий, Свидлер и Есипенко вничью завершили классическую часть своих матчей на шахматном Кубке мира в Баку, а Каруана, Сарана, Беркеш, Эригайси, Видит и Гранделиус – уже в 1/8 финала
10-05-2023, 00:29
Ян Непомнящий проиграл Фабиано Каруане в 4-м туре шахматного супертурнира в Бухаресте, Дин Лижэнь – очередная ничья
10-08-2023, 22:10
Россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова синхронно пробились в 1/4 финала Кубка мира по шахматам в Баку, а чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк

Происшествия на дорогах

0
149
Вчера, 13:12
В Ленобласти иномарка сбила 14-летнего подростка на скутере
0
127
Вчера, 12:51
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
0
113
Вчера, 12:48
В поселке Песочный иномарка сбила ребенка и двоих взрослых пешеходов
0
115
Вчера, 09:23
В массовом ДТП на проспекте Металлистов пострадали трое человек
Наверх