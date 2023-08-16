Магнус Карлсен, Фабиано Каруана и Ниджат Абасов вышли в полуфинал Кубка мира по шахматам в Баку, а россиянка Александра Горячкина – уже в финале женского Кубка мира

«Питерец.ру» не ожидал увидеть азербайджанского гроссмейстера Ниджата Абасова в полуфинале Кубка мира, несмотря на то, что турнир проходит в Баку. Ведь Абасов имел лишь 69-й рейтинг турнира, а после победы над индийским обидчиком Яна Непомнящего Видитом попал в четвёрку лучших (тут и о претендентском турнире 2024 года можно задуматься!). Даже среди хозяев Кубка мира Абасов – лишь пятый по рейтингу, позади Раджабова, Мамедьярова, Гусейнова и Мамедова.

Магнус Карлсен сегодня отстоял завоёванное накануне преимущество в матче с Гукешем и выиграл – 1,5:0,5. Ещё одним полуфиналистом стал Фабиано Каруана (на фото), с таким же счётом переигравший другого американца Леньера Домингеса. Впору вспомнить и о российских участниках, сошедших с дистанции: Александр Грищук, Арсений Нестеров, Михаил Антипов и Давид Паравян – в 1/64, Никита Витюгов и Даниил Дубов – в 1/32, Пётр Свидлер и Андрей Есипенко – в 1/16 и Ян «Добби» Непомнящий – в 1/8.

Пример российским коллегам-мужчинам показывает Александра Горячкина: сегодня «Гордость Ямала» очень уверенно добилась ничьей с Тань Чжунъи, завершив эндшпиль изящным тактическим уколом. Выиграв полуфинальный матч со счётом 1,5:0,5, Горячкина ждёт свою соперницу по финалу.