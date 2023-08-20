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Питерец.ру » Спорт » Магнус Карлсен вышел в финал Кубка мира в Баку, Александра Горячкина сыграла смысловский эндшпиль в 118 ходов и ждёт финального тай-брейка

Магнус Карлсен вышел в финал Кубка мира в Баку, Александра Горячкина сыграла смысловский эндшпиль в 118 ходов и ждёт финального тай-брейка

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Россиянин Ян Непомнящий мог быть на месте проигравшего Карлсену полуфинал Ниджата Абасова.

Желание Магнуса Карлсена наконец-то выиграть Кубок мира столь велико, что ленивый норвежец уже в финале бакинского турнира. Карлсен ещё в очень молодом возрасте выходил в полуфинал Кубка мира, но ни разу даже не добирался до финала (а вот Левон Аронян дважды выигрывал Кубок мира – в 2005 и 2017 годах).

«Питерец.ру» считает, что Карлсену невольно помогли слишком рано вылетевшие шахматные гранды – Аниш Гири и Ян Непомнящий, а Доммараджу Гукеш весомых аргументов против экс-чемпиона мира в 1/4 финала не нашёл и проиграл тот матч – 0,5:1,5. С таким же счётом уступил Карлсену и Ниджат Абасов. Тем не менее, азербайджанский гроссмейстер с огромной вероятностью сыграет теперь в претендентском турнире в Канаде.

В другой полуфинальной паре мужского Кубка мира будет тай-брейк: американец Фабиано Каруана и индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха свели обе партии вничью. Игравший сегодня чёрными Каруана ослабил свой королевский фланг, но соперник предпочёл уплыть в ничейную гавань.

Россиянка Александра Горячкина смогла свести вничью затяжной эндшпиль в финальном поединке женского Кубка мира с Нургюль Салимовой из Болгарии. Теперь обладательница Кубка мира – 2023 определится в укороченных партиях.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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