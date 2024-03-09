4:1 в третьем матче между СКА и «Торпедо»: будет ли такой же счёт и в серии?

«Питерец.ру» обращает внимание на статистическую закономерность: нижегородские торпедовцы и раньше испытывали большие проблемы в сериях плей-офф против СКА, так происходит и на этот раз. «Торпедо» резво стартовало в этой серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, крупно победив в Санкт-Петербурге в первый день весны (счёт тогда был 5:2 в пользу команды Игоря Ларионова). После этого у нижегородцев были все шансы забрать и второй матч в Северной столице, но СКА тогда выиграл в овертайме.

Четвёртый матч серии по счету стал будто бы продолжением третьего: СКА снова победил с разницей в 3 шайбы (только не 5:2, а 4:1). Ларионов в НХЛовских традициях дал шанс другому вратарю своей команды, но джокер не сработал: словак Адам Гуска уже к 9-й минуте трижды пропустил (открыл счёт Алекс Гальченюк, а вторую шайбу в ворота хозяев льда отправил Арсений Грицюк). Пришлось Ларионову срочно менять Гуску на Кульбакова, который отстоял удачнее своего коллеги. Однако можно сказать, что уже к середине стартовой двадцатиминутки игра была сделана: СКА вышел вперёд 3:0 и спокойно довёл игру до своей победы.

Теперь СКА лидирует в этой серии со счётом 3–1, что по заокеанским меркам считается практически гарантированной победой.