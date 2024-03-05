Василий Глотов вновь стал автором победной шайбы СКА: крупная победа в Нижнем Новгороде – 5:2

Невский армейцы смогли добиться крупной победы в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ, уверенно обыграв нижегородское «Торпедо» со счётом 5:2. «Питерец.ру» знает, что в плей-офф КХЛ нижегородский клуб не слишком удачно играл с петербургским, и вот – очередное подтверждение этому.

Места в воротах в третьей игре серии привычно заняли у СКА – Никита Серебряков, у «Торпедо» – Иван Кульбаков. На 13-й минуте повезло Александру Никишину, который скорее всего и не планировал поражать торпедовские ворота, но шайба в них вползла. Во втором периоде СКА ещё дважды огорчил Кульбакова и заполненные трибуны «Нагорного»: Степан Фальковский отличился с передачи Максима Федотова, а Василию Глотову помогли отличиться Марат Хайруллин и тот же Федотов. Забегая вперёд скажем, что именно шайба Глотова стала для СКА победной в этом матче.

Третий период начался с шайбы Василия Атанасова – уже третьей в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Но СКА не позволил хозяевам льда изменить ход игры: Александр Кадейкин реализовал большинство, а Эмиль Галимов при счёте 4:2 (у нижегородцев забил Фирстов) поразил пустые ворота команды Игоря Ларионова. Так СКА одержал крупную победу со счётом 5:2 и вышел вперёд в серии 2–1.