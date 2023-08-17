Оскандалившийся в НХЛ форвард Алекс Гальченюк может перейти в СКА или «Авангард» после расторжения контракта с «Аризоной»

В июле известный американский хоккеист Алекс Гальченюк попал в неприятную историю в городе Скоттсдейл штата Аризона. Попав в аварию, 29-летний спортсмен начал угрожать полицейским, да ещё и скрылся с места происшествия. Резонанс был такой, что клуб «Аризона Койотис» моментально расторгли с Гальченюком выгодный для игрока контракт, и в НХЛ он стал персоной нон-грата (в своё время подобное испытал на себе бывший невский армеец Вячеслав Войнов).

Авторитетный «Спорт-Экспресс» сообщает, что Гальченюк – потенциальный новичок СКА. «Питерец.ру» знает о словах Дмитрия Губерниева о Гальченюке:

«Ждём рапортов от наших полицейских, когда Гальченюк начнёт их тоже оскорблять. У нас, к сожалению, есть такая рубрика: «Дай Боже, что иным негоже».

Однако Гальченюк в случае появления в СКА либо в другом топ-клубе КХЛ явно станет главным трансфером межсезонья. За плечами Гальченюка – 654 матча в НХЛ (больше всего он поиграл за «Монреаль Канадиенс»), в которых этот хоккеист набрал 354 (146+208) очка.

Пока основными претендентами на Гальченюка являются СКА и «Авангард», а вот интерес «Спартака» или «Салавата Юлаева» к американцу вряд ли можно воспринимать всерьёз. Отец Гальченюка – советский хоккеист Александр Гальченюк.