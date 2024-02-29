Первый матч серии плей-офф между СКА и нижегородским «Торпедо» состоится в Санкт-Петербурге 1 марта

«Питерец.ру» рад и тому, что СКА не встретится с московским ЦСКА уже в первом раунде Кубка Гагарина – 2024, и тому, что соперником по четвертьфиналу Западной конференции стало именно «Торпедо». Нижегородцы, которых тренирует прославленный в прошлом хоккеист, двукратный Олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, ударно начали этот сезон. Торпедовцы начали регулярный чемпионат с пяти побед подряд (в том числе – и над СКА 6 сентября), однако январь и февраль оказались неудачными. Команда Ларионова завершила чемпионат безрадостной серией из семи поражений, что вряд ли положительно скажется на психологическом состоянии первого соперника СКА по играм на выбывание.

Если углубиться в историю противостояния СКА и «Торпедо» именно в плей-офф, то можно вспомнить две серии, завершившиеся сравнительно лёгкими победами петербургского клуба. В марте прошлого года торпедовцы проиграли СКА полуфинальную серию в конференции в четырёх матчах (1:2 ОТ, 4:5, 0:4, 3:5). А весной 2015 года нижегородцам удалось выиграть один матч, но серия завершилась в пользу СКА со счётом 4–1.

В первый день весны СКА и «Торпедо» скрестят клюшки в Санкт-Петербурге. А ЦСКА в первом раунде встретится с «Локомотивом».







