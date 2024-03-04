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Питерец.ру » Спорт » Василий Глотов стал героем второго матча серии плей-офф между СКА и «Торпедо», забросив победную шайбу в овертайме

Василий Глотов стал героем второго матча серии плей-офф между СКА и «Торпедо», забросив победную шайбу в овертайме

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Команде Романа Ротенберга пришлось отыгрываться со счёта 0:2.

До 36-й минуты воскресного матча на «СКА Арене» (присутствовало почти 24 тысячи зрителей!) словно бы продолжался первый матч серии первого раунда: нижегородцы забивали, СКА – нет. Во втором периоде Летунов открыл счёт, после чего Гончарук реализовал удаление защитника СКА Михаила Пашнина.

И вот здесь, при счёте 0:2, очень важную шайбу забросил Сергей Толчинский: благодаря этому взятию ворот Кульбакова невским армейцам удалось уйти на перерыв с минимальной разницей в счёте. «Питерец.ру» не сомневался, что в третьем периоде СКА забьёт, важно было, чтобы Никита Серебряков больше не пропустил. В итоге эти два фактора совпали: Михаил Воробьёв использовал удаление Воронина, а лучший голкипер КХЛ прошлого сезона начал ловить всё.

В дополнительное время центральной фигурой стал Василий Глотов. Сначала этот нападающий СКА схлопотал малый штраф: забей торпедовцы, и в Нижний Новгород пришлось бы ехать при счёте в серии 0–2. Возможно, «Торпедо» оказалось немного не готово к такому шикарному шансу в овертайме, и в итоге проиграло. Если удаление Яна СКА использовать не удалось, то на 93-й минуте игрового времени Глотов сумел закончить этот матч победным броском. СКА победил 3:2 и сумел сравнять счёт в серии.

Все по теме: хоккей СКА
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