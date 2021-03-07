СКА в овертайме победил в Минске и повёл 3–0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ

В двух первых матчах серии плей-офф против минского «Динамо» петербургский СКА неизменно выигрывал с разницей в две шайбы. В первой игре дубль сделал Андрей Кузьменко, а во второй встрече сразу четыре хоккеиста СКА набрали по 4 очка – Владимир Ткачёв, Евгений Кетов и Юонас Кемппайнен.

В субботнем матче минчанам нужно было во что бы то ни стало выиграть, но СКА повёл 2:0. Счёт открыл Швей-Роговой, а вторую шайбу в ворота Доминика Фурха забросил Эмиль Галимов. В третьем периоде Протас сократил отставание хозяев в счёте. Шанс догнать СКА динамовцам дал матч-штраф Ивана Морозова. Арбитры наказали 20-летнего нападающего СКА Ивана Морозова удалением «5+20», и Варфоломеев сразу же забил.

Когда Игорь Ожиганов реализовал удаление Протаса в третьем периоде, СКА снова повёл в счёте, но овертайма избежать не удалось. Защитник «Динамо» Шинкевич смог пробить Самонова, но в овертайме хозяев подстерегала череда удалений. В дополнительное время у СКА было три большинства, и автором победной шайбы после удаления Клинкхаммера стал Линден Вей – 4:3 пользу СКА и 3–0 в серии до четырёх побед.