Волейбольный клуб из Ленобласти «Динамо-ЛО» проиграл «Белогорью» 2–3 в 25-м туре Суперлиги

«Питерец.ру» вовсе не обвиняет «Динамо-ЛО» в поражении от «Белогорья» в очередном туре мужской волейбольной Суперлиги. Ведь команда Александра Волкова (а не пора ли приглашать его в «Зенит»?) набрала фантастическую форму, одержав уже десятую победу подряд. Если белгородцы сохранят свои нынешние кондиции и во время плей-офф, то чемпионства им не избежать.

«Динамо-ЛО» тоже побывало на пике формы, выдав восьмиматчевую победную серию с 9-го по 16-й туры (в том числе, удалось победить в Белгороде), а вот теперь коллектив Александра Климкина проиграл пятую игру подряд. Одна из причин спада динамовцев – долгое отсутствие легионеров из-за травм: если Марко Ивович вышел на матч с «Белогорьем» в стартовом составе, то вот болгарин Тодор Скримов по-прежнему отсутствует.

Динамовцы сумели выиграть две из трёх первых партий, а вот в четвёртом сете упорной борьбы не получилось: гости выиграли эту партию со счётом 25:18. Очень удачно подавал у «Белогорья» Чжан Цзинъинь, а противоядия у «Динамо-ЛО» на это не нашлось. На тай-брейке блеснул Павел Тетюхин, хотя динамовцы сражались достойно – 12:15 и 2–3 в матче.

28 февраля «Динамо-ЛО» может улучшить настроение своим поклонникам, если выиграет у солигорского «Шахтёра».



