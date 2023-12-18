Баскетбольный «Зенит» унизил Василия Карасёва, обыграв команду своего бывшего тренера с неприличной разницей в 55 очков

«Питерец.ру» рад очередной победе «Зенита» в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ, но с другой стороны – «сине-бело-голубые» без всякого уважения отнеслись к нынешней команде Василия Карасёва. Разница в 55 очков для баскетбола – просто космическая, при этом МБА не смогли забить в зенитовское кольцо даже «полтинник», ограничившись всего лишь 48 очками.

Подробно описывать избиение МБА в московском «Баскет Холле» (свидетелями победы гостей со счётом 93:48) смысла нет, отметим главное. «Зенит» показал лучшую в сезоне игру в защите, задушив нападение МБА после большого перерыва: москвичи сумели набрать жалкие 6 очков в третьей четверти и всего лишь 10 очков – в четвёртой. Лишь один игрок МБА смог набрать 10 очков – это Александр Хоменко.

Самым результативным у «Зенита» стал центровой Винс Хантер – 17 очков (6 из 7 средних бросков) и 5 подборов. Другой «большой», Боян Дублевич, набрал 14 очков, собрав те же 5 отскоков. Десятиочковый рубеж в составе победителей преодолели ещё двое – Трент Фрейзер (12 очков) и Денис Захаров (11).

Выиграв восемь матчей из девяти, команда Хавьера Паскуаля сейчас занимает третье место в таблице, отставая от ЦСКА и УНИКСа. Следующий матч «Зенит» сыграет 21 декабря с «Астаной».