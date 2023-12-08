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Питерец.ру » Спорт » Француз Эртель сделал дабл-дабл в победном для «Зенита» матче чемпионата Единой Лиги ВТБ с «Самарой»

Француз Эртель сделал дабл-дабл в победном для «Зенита» матче чемпионата Единой Лиги ВТБ с «Самарой»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
«Сине-бело-голубые» выиграли у самарцев со счётом 96:58, по 20 очков набрали Курич и Хоукинс.

«Питерец.ру» отмечает тот отрадный факт, что победная серия баскетбольного «Зенита» в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ составляет после разгромной победы над «Самарой» уже семь матчей. Команда Хавьера Паскуаля только побеждает в «регулярке» уже ровно месяц: всё началось с выигрыша у «Пармы» 8 ноября со счётом 78:54. После этого были последовательно повержены «Автодор» (89:64), «Минск» (84:62), «Пари НН» (68:65), «Руна» (97:85) и взят реванш у «Уралмаша» (61:59).

Уже по итогам первой четверти петербургский клуб «отгрузил» самарцам «+15». К большому перерыву «Зенит» выигрывал уже 29 очков, что предопределило победу коллектива Паскуаля. «Летели» дальние броски: 3 из 3 реализовал разыгрывающий Тимофей Герасимов, 2 из 2 забил центровой Боян Дублевич. Самым результативным у победителей стал Кайл Курич, набравший 20 очков (3 из 5 трёхочковых). Нашёлся свой «скорер» и у «Самары»: защитник гостей Джавонта Хоукинс настрелял 20 очков – 5 из 10 средних бросков и 3 из 6 дальних.

Благодаря серии побед «Зенит» серьёзно улучшил своё турнирное положение: петербуржцы взобрались уже на вторую строчку турнирной таблицы с показателями 11 побед и 4 поражения. Лидирует в первенстве Лиги ВТБ московский ЦСКА (14–1).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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