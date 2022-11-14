Трэй Томпкинс ударно сыграл против своего бывшего клуба, а баскетбольный «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» с перевесом в 10 очков

Трэй Томпкинс ожидаемо выдал хороший матч с «Нижним Новгородом»: мотивация спортсменов в играх с бывшими командами известна. Форвард «Зенита» за 26 с небольшим минут на паркете набрал 18 очков (6 из 8 с игры, в том числе 2 точных дальних броска), сделал 5 подборов и отдал партнёрам 2 передачи. «Зенит» победил, реабилитировавшись за поражение от ЦСКА в предыдущем туре чемпионата Единой Лиги ВТБ.

В матче с ЦСКА Томпкинс провалился, набрав всего лишь 2 очка при 4 подборах и отрицательной полезности, а «Зенит» 1 ноября уступил столичным армейцам на «СИБУР Арене» со счётом 80:85. Так прервалась тогда пятиматчевая победная серия команды Хавьера Паскуаля, но успех в поединке с «Пари НН» может начать новую череду побед. Следующий соперник «Зенита» - клуб «Локомотив-Кубань» из Краснодара, и сейчас это уже не «Локомотив» времён Рэндольфа и Дилэйни. В этом сезоне железнодорожники, которых тренирует словенец Александр Секулич, проиграли уже четыре матча из девяти, сыгранных в «регулярке». И если разгром кубанцев от ЦСКА «-20» или поражение от УНИКСа «-8» объяснимы, то МБА и тому же «Пари НН» уступать было вовсе не обязательно.