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Питерец.ру » Спорт » Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс испортил «Зениту» дебютный матч нового сезона

Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс испортил «Зениту» дебютный матч нового сезона

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vtb-league.com
В игре со своей бывшей командой Рейнольдс набрал 22 очка, а УНИКС победил.

Баскетбольный «Зенит» и его главный тренер Хавьер Паскуаль из Испании явно рассчитывали начать новый сезоне Единой Лиги ВТБ с домашней победы. Соперник был серьёзный – казанский УНИКС. «Питерец.ру» не удивлён яркой игре Джалена Рейнольдса против «Зенита», в котором американцу довелось поиграть в своё время. Форвард набрал 22 очка (в том числе забросил три дальних броска при проценте попаданий 50) и помог казанцам одержать тяжёлую гостевую победу.

Всё решилось в концовке матча, когда игроки по очереди начали фолить, и решающий ляп допустил новичок «Зенита» Калеб Хоумсли. Итог – 82:79 в пользу УНИКСа, а «Зениту» теперь нужно реабилитироваться в следующем матче регулярного чемпионата. 8 октября петербуржцы сыграют в Перми с местной «Пармой».

Если изучить личную статистику в дебютном матче нового сезона, то радуют показатели Игоря Вольхина. В борьбе со своими оппонентами из УНИКСа Вольхин набрал 18 очков, став самым результативным в составе проигравших. Трэй Томпкинс результативностью не блеснул (7 очков), но собрал 6 подборов и показал «+14» полезности.

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