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Питерец.ру » Спорт » Ричард Соломон покинул баскетбольный «Зенит», но ранее пришли другие легионеры

Ричард Соломон покинул баскетбольный «Зенит», но ранее пришли другие легионеры

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.eurohoops.net
Январские слухи об уходе «большого» Соломона подтвердились.

«Питерец.ру» не очень удивился расставанию «Зенита» с Ричардом Соломоном, поскольку «сине-бело-голубые» взялись укреплять переднюю линию. При этом предпочтение было отдано другим баскетболистам, а контракт с Соломоном расторгнут. Официальный сайт клуба отметил статистику Соломона (амплуа которого колеблется между мощными форвардом и центровым): 24 матча, более 7 очков и более 6 подбора в среднем за игру.

Заменить Соломона призван, в частности, другой американец – Ройс Хэмм. И в матче с МБА Хэмм уже блеснул, забив решающий бросок и став MVP той игры. «+24» полезности, 17 очков и 8 подборов – так Хэмм сыграл с МБА 1 февраля.

А вот другой новичок «Зенита», француз Адриен Моэрман, пока смотрится довольно скромно в плане статистики. Этот весьма известный в Европе игрок набрал 6 очков в проигранном «Зенитом» матче с «Локомотивом-Кубанью» и только 3 – в матче с МБА. Однако в концовке регулярного чемпионата и особенно в плей-офф опыт и мастерство Моэрмана должны пригодиться команде Хавьера Паскуаля.

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