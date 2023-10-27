ВХЛ: «СКА-Нева» проиграла саратовскому «Кристаллу» 3:5, а петербургское хоккейное «Динамо» уступило воронежскому «Бурану» в «Юбилейном»

Синхронно проиграли две петербургские команды, участвующие (с разной степенью успешности!) в чемпионате ВХЛ – 2023/2024. «СКА-Нева» в предыдущем туре разделалась с «Тамбовом» со счётом 7:1, но на этот раз «невчане» капитулировали.

Саратовский «Кристалл» накануне был безжалостно размазан по льду петербургским «Динамо» (2:9), поэтому вопросы престижа требовали немедленного выигрыша. И под горячую руку саратовцев попал другой петербургский клуб – «Кристалл» обыграл «СКА-Неву» со счётом 5:3, дубль в составе победителей удался Александру Лапину. «Питерец.ру» перечисляет авторов голов в составе «СКА-Невы» в этой встрече: Григорий Кузьмин, Егор Гурзанов и Кирилл Мельниченко. Сейчас «невчане» расположились на 11–13 местах турнирной таблицы ВХЛ вместе с новокузнецким «Металлургом» и «Торосом» из Нефтекамска – у этих трёх команд по 24 очка.

А вот хоккейное «Динамо» из города на Неве снова продемонстрировало, что яркая вспышка в вышеупомянутом матче с «Кристаллом» была лишь эпизодом, и команда Ярослава Люзенкова снова проиграла – 1:2. На этот раз обидчиком петербургских динамовцев стал воронежский «Буран», самым известным хоккеистом в составе которого в матче с «Динамо» можно назвать Захара Арзамасцева.