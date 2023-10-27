ента новостей

22:17
Петербургский шахматист Максим Матлаков одержал победу в 3-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ», Горячкина и Шувалова тоже выиграли свои партии
21:33
ВХЛ: «СКА-Нева» проиграла саратовскому «Кристаллу» 3:5, а петербургское хоккейное «Динамо» уступило воронежскому «Бурану» в «Юбилейном»
11:23
Станислав Чигадаев исполнит Шопена в Эрмитаже
11:20
Во Фрунзенском районе пенсионер перевел мошенникам 3,4 млн рублей
11:16
В Петербурге задержали похитителей автомобиля
10:52
Мост через Свирь будет разведен для прохода вниз по реке теплохода
01:27
Белорусский гроссмейстер Алексей Фёдоров выиграл у петербуржца Владимира Епишина в 6-м туре «Мемориала Чигорина» и лидирует, набрав 5,5 очков
23:19
Во 2-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» петербургский шахматист Максим Матлаков довольствовался ничьей, а Полина Шувалова выиграла у американки Ли
20:04
Выставка работ Рафаэля Оганесяна «Живу сердцем»
19:57
Защитник СКА Александр Никишин набрал 4 очка в победном для команды Ротенберга матче с «Куньлунем», счёт – 6:3
14:41
В Петербурге в метро мигрант домагался к 16-летней девочке
14:32
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего пешехода
14:27
В Невском районе задержали водителя каршеринга с крупной партией наркотиков
14:23
В Невском районе пенсионерка перевела мошенникам 3,4 млн рублей
13:51
В Московским районе сожгли «Мерседес Бенц»
02:07
Петербургские шахматисты Владимир Епишин, Кирилл Шубин и Евгений Левин одержали победы в 5-м туре «Мемориала Чигорина» и догнали лидеров турнира
22:41
С поражения начал «Большую Швейцарку ФИДЕ» петербургский гроссмейстер Максим Матлаков, который уступил австралийцу Темуру Куйбокарову
20:13
«СКА-1946» удалось поймать и съесть «Сахалинских Акул», счёт – 6:2
16:13
Главный дирижер Симфонического оркестра Ленобласти Михаил Голиков проводит мастер-классы в Китайской музыкальной консерватории
16:00
Парламентарии Петербурга обсудили переход города на экологичный транспорт
15:21
В Ленобласти задержали наркоплантатора
15:17
В Ленобласти в ДТП пострадала 13-летняя мурманчанка
15:11
Полицейские поймали автовора, угнавшего «БМВ 520» в Мурино
14:40
В Красносельском районе задержали "домушника"
14:33
Выставка "Ученица Рериха. А. В. Щекатихина-Потоцкая"
14:29
В «Колизее» покажут новый спектакль-фламенко Натальи Зайковой «Кармен»
13:13
В Петероградском районе в ДТП пострадал 14-летний пассажир «Мерседеса»
13:07
Выставка Виктора Новикова «Катарсис. Возвышение»
13:05
В Петербурге задержали рецидивиста устроившего поножовщину в коммуналке на Марата
12:53
В Горелово задержали злоумышленника, обманувшего пенсионерку в Калининском районе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » ВХЛ: «СКА-Нева» проиграла саратовскому «Кристаллу» 3:5, а петербургское хоккейное «Динамо» уступило воронежскому «Бурану» в «Юбилейном»

ВХЛ: «СКА-Нева» проиграла саратовскому «Кристаллу» 3:5, а петербургское хоккейное «Динамо» уступило воронежскому «Бурану» в «Юбилейном»

0
49
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
В составе «Кристалла» дубль сделал форвард Александр Лапин.

Синхронно проиграли две петербургские команды, участвующие (с разной степенью успешности!) в чемпионате ВХЛ – 2023/2024. «СКА-Нева» в предыдущем туре разделалась с «Тамбовом» со счётом 7:1, но на этот раз «невчане» капитулировали.

Саратовский «Кристалл» накануне был безжалостно размазан по льду петербургским «Динамо» (2:9), поэтому вопросы престижа требовали немедленного выигрыша. И под горячую руку саратовцев попал другой петербургский клуб – «Кристалл» обыграл «СКА-Неву» со счётом 5:3, дубль в составе победителей удался Александру Лапину. «Питерец.ру» перечисляет авторов голов в составе «СКА-Невы» в этой встрече: Григорий Кузьмин, Егор Гурзанов и Кирилл Мельниченко. Сейчас «невчане» расположились на 11–13 местах турнирной таблицы ВХЛ вместе с новокузнецким «Металлургом» и «Торосом» из Нефтекамска – у этих трёх команд по 24 очка.

А вот хоккейное «Динамо» из города на Неве снова продемонстрировало, что яркая вспышка в вышеупомянутом матче с «Кристаллом» была лишь эпизодом, и команда Ярослава Люзенкова снова проиграла – 1:2. На этот раз обидчиком петербургских динамовцев стал воронежский «Буран», самым известным хоккеистом в составе которого в матче с «Динамо» можно назвать Захара Арзамасцева.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-10-2023, 02:03
Фантастические победы петербургских клубов в ВХЛ – 9:2 в матче «Динамо и саратовского «Кристалла» и 7:1 во встрече «СКА-Невы» и «Тамбова»
8-09-2023, 00:25
«СКА-Нева» после победы над тюменским «Рубином» со счётом 4:2 – во главе таблицы ВХЛ, а хоккейное петербургское «Динамо» крупно обыграло «Югру»
28-08-2023, 20:40
Хоккейное «Динамо» проиграло дерби «СКА-Неве» в овертайме со счётом 1:2 в заключительном матче турнира имени Шилова
2-10-2023, 20:33
В петербургском хоккейном дерби «СКА-Нева» удалось победить «Динамо» со счётом 5:3
6-09-2023, 00:54
«СКА-Нева» одержала вторую победу подряд в чемпионате ВХЛ – 2023/2024, одолев «Югру» со счётом 3:1, а Григорий Кузьмин набрал сразу 3 очка
10-09-2022, 23:32
Хоккейное «Динамо» только в овертайме одолело «Ростов»

Происшествия на дорогах

0
139
26-10-2023, 14:32
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего пешехода
0
181
25-10-2023, 15:17
В Ленобласти в ДТП пострадала 13-летняя мурманчанка
0
177
25-10-2023, 13:13
В Петероградском районе в ДТП пострадал 14-летний пассажир «Мерседеса»
0
256
24-10-2023, 15:18
На КАД на съезде в Бугры после ДТП загорелась «Газель» с газовыми баллонами
Наверх