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Питерец.ру » Спорт » Гарифуллина и Кованова лидируют в женском Суперфинале чемпионата России по шахматам после 5-го тура, а Шувалова победила Бивол

Гарифуллина и Кованова лидируют в женском Суперфинале чемпионата России по шахматам после 5-го тура, а Шувалова победила Бивол

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Баира Кованова, обыграв Анну Шухман, смогла догнать лидера турнира.

«Питерец.ру» отмечает, что женская секция шахматного Суперфинала – 2023, проходящего в Царском Селе, снова порадовала результативностью: всего 2 ничьи. Впервые потеряла очки Лея Гарифуллина из Свердловской области, сыгравшая вничью с неудачно играющей на этом турнире Натальей Погониной. Теперь Гарифуллину, в активе которой 4,5 очка, догнала землячка Погониной Баира Кованова.

Победительница «Моscow Open – 2023» сумела в 5-м туре взять верх над юной Анной Шухман, и теперь в женском суперфинале два лидера – Кованова и Гарифуллина. Между собой они сыграют через два тура, и эта партия может иметь решающее значение при распределении медалей.

Крейсерскую скорость после поражения на старте от Гарифуллиной развила Ольга Баделько, одержавшая четвёртую победу подряд. На этот раз Баделько удалось победить Марию Якимову из Татарстана, пробившуюся в Суперфинал через Высшую лигу в Новокузнецке. В 6-м туре Баделько белыми сыграет с Ковановой.

А вот победительница той самой Высшей лиги, где ни одна из петербургских шахматисток не смогла отобраться в Суперфинал, Екатерина Гольцева проиграла Марине Корневой. Рейтинг-фаворит турнира Полина Шувалова (на фото) в драматичной и долгой борьбе сумела переиграть Алину Бивол.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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