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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» выиграл у МБА полуфинал «Кубка Кондрашина и Белова» со счётом «+15» и сыграет с УНИКСом в финале

Баскетбольный «Зенит» выиграл у МБА полуфинал «Кубка Кондрашина и Белова» со счётом «+15» и сыграет с УНИКСом в финале

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
В первом полуфинале казанский клуб оказался сильнее «Пари НН» со счётом 84:75.

«Питерец.ру» знает, что УНИКС совсем недавно обыграл «Пари НН» в финале «Кубка Хайретдинова», проходившем в Нижнем Новгороде. И вот – новая встреча двух поволжских команд, но теперь уже в Санкт-Петербурге на «Кубке Кондрашина и Белова». И в обоих случаях действующий чемпион Единой Лиги ВТБ оказался сильнее: в полуфинале петербургского турнира УНИКС обыграл нижегородцев с разницей в 9 очков и вышел в финале.

В финале казанцев будет поджидать «Зенит», который на классе одолел клуб МБА. Интрига здесь была очевидна: МБА тренирует Василий Карасёв, за «Зенит» играет его сын Сергей. «Сине-бело-голубые» начали с места в карьер и быстро вынудили Карасёва-старшего взять тайм-аут. Во второй четверти преуспел в атаке новичок «Зенита» Боян Дублевич, попав два трёхочковых, чем наглядно продемонстрировал большой арсенал своих баскетбольных умений.

Чем ближе была финальная сирена, тем отчётливее вырисовывалось преимущество «Зенита» в классе исполнителей: дальнее попадание Фрэйзера позволило получить комфортное преимущество в 11 очков перед стартом четвёртой четверти. Итог – 81:66 в пользу команды Хавьера Паскуаля.

16 сентября матч за 3-е место начнётся в 15:30, а финал между «Зенитом» и УНИКСом – в 18:30.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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