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Питерец.ру » Спорт » 25 очков Тома Эртеля способствовали очень уверенной победе баскетбольного «Зенита» над «Енисеем»

25 очков Тома Эртеля способствовали очень уверенной победе баскетбольного «Зенита» над «Енисеем»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
Французский плеймейкер в этой игре выступил главным «скорером» петербуржцев.

«Питерец.ру» знает, что французский разыгрывающий баскетбольного «Зенита» Тома Эртель в первую очередь – отличный ассистент. Раздавать результативные передачи – вот основная игровая функция француза. Но в игре с красноярским «Енисеем» Эртель реализовал 5 дальних бросков из 7 попыток и стал самым результативным игроком матча, набрав 25 очков за 28 минут на паркете. «Зенит» выиграл с разницей в 19, что не позволяет охарактеризовать эту победу как «разгром» коллектива Дражена Анзуловича.

Да и первую четверть выиграл вовсе не «Зенит», а гости («+5»), и только после этого «сине-бело-голубые» взяли игру под свой контроль. Итог – 78:59 в пользу хозяев «СИБУР Арены», помимо Эртеля хорошую статистику у «Зенита» показали Денис Захаров (14 очков), Сергей Карасёв (13 очков) и Андрей Зубков (9 очков и 5 подборов). У «Енисея» 16 очков набрал Джеймс Томпсон.

После игры главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль выдал загадочную фразу о том, что его команда была «не так уж хорошо готова ментально». Трудности перевода?

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