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Питерец.ру » Спорт » «Адмирал» не оказал СКА никакого сопротивления

«Адмирал» не оказал СКА никакого сопротивления

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
top-bk.com
Шесть пропущенных шайб и всего 13 бросков в створ ворот Хелльберга – пассив «Адмирала».  

Было время, когда «Адмирал» из Владивостока мог дать СКА настоящий бой в Петербурге. «Питерец.ру» не забыл, что в сезоне – 2015/2016 «Моряки» смогли обыграть невских армейцев по буллитам, а в следующем сезоне шайбы Райта и Саболича перевели встречу в овертайм.

Но матч 17 февраля показал, что нынешний на этот раз «Адмирал» прибыл в Северную столицу просто отбывать номер. Команда Сергея Светлова по разу пропустила в первом и во втором периодах, а в заключительном отрезке встречи просто развалилась – 0:4 и итоговые 0:6. Магнус Хелльберг не слишком устал в воротах СКА, отбив всего 13 бросков. Хотя шансов лишний раз побеспокоить шведа у гостей было мало: за всю игру СКА заработал лишь 4 минуты штрафа (все – на счету Ивана Морозова).

Владимир Ткачёв долго не мог поразить ворота своей бывшей команды, но всё-таки забил на последней минуте (с передач Александра Барабанова и Антона Белова). Эта победа стала для СКА уже 9-й подряд, а до завершения регулярного чемпионата – всего 3 тура. Наиболее вероятным соперником СКА по первому раунду плей-офф видится «Витязь».

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