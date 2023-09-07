В чемпионате МХЛ «СКА–1946» обыграл ярославский «Локо» со счётом 5:3, а МХК «Динамо Санкт-Петербург» минимально уступило череповецкому «Алмазу»

Поскольку сразу два петербургских клуба Молодёжной хоккейной лиги проводили 6 сентября стартовые матчи сезона, «Питерец.ру» не мог пройти мимо. «СКА–1946» встречался с «Локо», и эта игра получилась результативной: шайбы забрасывались в каждом периоде к радости сделавших подобную ставку у букмекеров.

Игрок «Локо» Мальцев открыл счёт в меньшинстве, после чего невские армейцы забили в дебюте второго периода – отличился Иван Ремезовский. Но упорные железнодорожники вновь вышли вперёд: это капитан гостей Дмитрий Ябелев забросил первую из своих двух шайб в этом матче. Но концовка второй двадцатиминутки завершилась в пользу «СКА–1946»: сначала Владимир Андреев сравнял счёт, а на 37-й минуте Никита Градобитов переиграл вратаря «Локо» – 3:2.

В третьем периоде обменялись голами авторы дублей – Андреев и Ябелев, после чего Михаил Кабат установил итоговый счёт – 5:3 в пользу «СКА–1946». А вот «молодёжка» петербургских динамовцем в стартовом для себя матче сезона оплошала.

Петербургские динамовцы уже на 7-й минуте «летели» 0:2 в поединке с «Алмазом», но после точных бросков Никиты Крюкова и Макара Ханина счёт сравняли. Тем обиднее было хозяевам льда пропускать решающую шайбу в большинстве от Ершова – 2:3.