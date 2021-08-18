«СКА-1946» учинил сопернику разгром со счётом 6:0

Команда «СКА-1946» продолжает своё участие в турнире памяти В. А. Быстрова. «Питерец.ру» напоминает, что Валентин Александрович Быстров (1929–2017) является легендарной личностью отечественного хоккея. Он и медаль «За оборону Ленинграда» получил, и воспитал таких мастеров, как Белошейкин и Гусаров.

Матч со столичным «Динамо» стал для хоккеистов «СКА-1946» уже четвёртым на турнире, посвящённом Быстрову. В предыдущем туре была побеждена «Красная Армия», автором победной шайбы тогда стал Давид Мамаладзе. Но матч с динамовцами превратился в бенефис одной команды.

Преимущество команды Дмитрия Вершинина росло как снежный ком: первый период «СКА-1946» выиграл с минимальным преимуществом, во втором забросил дважды, а третий отрезок встречи завершился и вовсе со счётом 3:0. Во втором периоде удалось забить даже в меньшинстве, а это особенно подрывает боевой дух тех, кто подобные шайбы пропускает. Героями этого эпизода (счёт после этой шайбы стал 3:0 в пользу невских армейцев) стали Владимир Сычёв и Матвей Гурзанов.