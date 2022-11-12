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Питерец.ру » Спорт » СКА проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ, на этот раз уступив в гостях «Сибири» со счётом 2:3

СКА проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ, на этот раз уступив в гостях «Сибири» со счётом 2:3

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Учитывая прекрасный старт СКА можно говорить о спаде команды Романа Ротенберга прямо сейчас.

«Питерец.ру» не сомневается, что хоккейный СКА преодолеет небольшую полосу неудач, в которую попала петербургская команда. После неудачного вояжа на Дальний Восток (1 очко в двух матчах с «Адмиралом» и «Амуром») предстоял визит в Новосибирск. «Сибирь» смогла мобилизоваться на матч с неудобным для себя соперником и выиграть у второго сильного клуба подряд (ранее сибиряки одолели московское «Динамо»).

Тренерский штаб СКА пошёл на эксперимент, выпустив в первой тройке атаки Никиту Гусева, Василия Глотова и Дмитрия Яшкина. Итог – только Гусев сыграл результативно, забросив первую шайбу СКА в новосибирском матче. Счёт открыли хозяева, когда Чайковски с передач Бутузова и Мёрфи поразил ворота Александра Самонова в первом периоде. Кстати, Самонов сыграл только два периода из трёх, так как был заменён во втором перерыве. Причиной этому могли стать две шайбы «Сибири» при счёте 2:1 в пользу СКА (автором второй шайбы гостей стал Дамир Жафяров), которые влетели в ворота Самонова на 33-й и 39-й минутах.

Удивительно, но третий период вообще не принёс заброшенных шайб, хотя петербуржцы всеми силами старались отыграться.

Все по теме: хоккей СКА
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