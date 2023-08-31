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Питерец.ру » Спорт » Александр Филиппов – в СКА, Никита Зоркин – в «Салавате Юлаеве», Николай Прохоркин – в «Сибири», Александр Хохлачёв – в СКА: новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября

Александр Филиппов – в СКА, Никита Зоркин – в «Салавате Юлаеве», Николай Прохоркин – в «Сибири», Александр Хохлачёв – в СКА: новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
СКА и «Салават Юлаев» совершили обмен с участием защитника Зоркина и нападающего Филиппова.

Удачно вписавшийся под потолок зарплат Континентальной хоккейной лиги СКА совершил ещё один обмен, хотя до старта нового сезона КХЛ – всего сутки. В Санкт-Петербург перебирается форвард уфимского «Салавата Юлаева» Александр Филиппов, а в столицу Башкирии едет уже бывший невский армеец Никита Зоркин. «Питерец.ру» приводит краткие сведения о новичке СКА Филиппове: этому хоккеисту буквально на днях исполнилось 18 лет, рост – 1,81 м, вес – 83 кг. Воспитанник уфимского хоккея Филиппов выступал за «Толпар» с января прошлого года. На счету Филиппова – 27 очков (15 шайб и 17 передач) за 56 матчей в МХЛ.

Новичку «Салавата Юлаева» Никите Зоркину – 23 года, он известен по выступлениям в КХЛ в составе «Сочи» и минского «Динамо» (в СКА Зоркин почти не играл). В составе юлаевцев Зоркин встретит несколько бывших хоккеистов СКА – вратарей Илью Ежова и Александра Самонова, защитника Динара Хафизуллина и нападающего Евгения Тимкина.

Поскольку новый сезон КХЛ начинается уже завтра, то можно обратить внимание ещё на два громких перехода. Олимпийский чемпион Николай Прохоркин усилил состав «Сибири»: времени для поиска нового клуба у этого нападающего было в обрез. Александр Хохлачёв попробует заблистать в «Амуре».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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