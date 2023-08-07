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Питерец.ру » Спорт » СКА в результативном матче обыграл «Сочи» на предсезонном турнире, Арсений Грицюк сделал дубль

СКА в результативном матче обыграл «Сочи» на предсезонном турнире, Арсений Грицюк сделал дубль

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
В первом периоде преуспели хоккеисты СКА, второй крупно выиграли сочинцы.

После двух поражений (от «Адмирала» – в овертайме) на старте предсезонного турнира в Сочи СКА наконец-то смог победить. Очередным соперником стали хозяева турнира – сочинцы, которые начали домашний турнир с двух побед (на молодёжной сборной России и «Авангардом»).

Уже к 14-й минуте СКА вёл 3:0 после точных бросков Павла Дедунова, Арсения Грицюка и Святослава Гребенщикова. Сочинец Тигран Ярулин огорчил петербургского голкипера Сергея Иванова на 17-й минуте, но Кирилл Танков реализовал большинство за СЕКУНДУ до сирены на первый перерыв: так СКА  повёл 4:1.

Однако второй период превратился для обороны СКА в повторение игры с «Авангардом» – три пропущенные шайбы (отлились в составе «Сочи» Тянулин, Шиксатдаров и Сероух). Помогла сочинцам и своевременная замена вратаря: Тулинов вышел на вторую двадцатиминутку вместо Бердина и не пропускал целый период.

«Питерец.ру» считает, что гол в меньшинстве Николая Полякова (ассистировали ему Дедунов и Никита Зоркин) вернул СКА инициативу. Итоговые 6:4 зажёг на сочинском табло точный бросок Грицюка в большинстве на 50-й минуте (ассистентами выступили Эмиль Галимов и Артём Сергеев).

8 августа СКА сыграет с молодёжной сборной России (тренер – Николай Воеводин).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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