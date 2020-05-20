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Питерец.ру » Спорт » СКА расстался с Плотниковым, сохранил Бурдасова и подписал контракт с известным иностранцем

СКА расстался с Плотниковым, сохранил Бурдасова и подписал контракт с известным иностранцем

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.sport-express.ru
Нападающий ЦСКА Линден Вей станет для СКА заменой Йори Лехтеря.

«Питерец.ру» не очень верил в переход Линдена Вея в СКА, но контракт подписан. Московские армейцы легко расстались со своим основным центрфорвардом: причиной может быть понятие «потолка зарплат». Показатели Вея, которому в июле исполнится 29 лет, следующие: в КХЛ канадец набирал примерно очко за матч.

А вот Сергей Плотников покинул петербургскую команду, укрепив ряды родного для себя клуба – хабаровского «Амура». Чемпион мира 2014 года родился в Комсомольске-на-Амуре, а дебют Плотникова в КХЛ состоялся в сезоне – 2009/2010. После провального вояжа в НХЛ Плотников вернулся в Россию и четыре сезона защищал цвета невских армейцев.

Антон Бурдасов не стал затягивать очередную серию своего отъезда за океан. Вместе с Веем пополнил состав СКА бывший нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин. СМИ уже процитировали бывшего наставника СКА Рафаила Ишматова, который назвал Тимкина «добротным игроком». Среди спортивных достижений бывшего «сталевара» Тимкина выделяются два Кубка Гагарина.

Не заигравший в СКА Дмитрий Кагарлицкий может вернуться в столичное «Динамо».

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