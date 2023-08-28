Завершился 3-й этап «Кубка губернатора Санкт-Петербурга» по бегу: соревнования проходили 27 августа в парке «Сосновка»

«Питерец.ру» не так часто уделяет внимание легкоатлетическим дисциплинам, но на этот раз имеется серьёзный повод. В массовых забегах на дистанции в 5 и 10 км в парке «Сосновка» среди 1800 участников был и Антон Шантырь – председатель спорткомитета Санкт-Петербурга и заслуженный мастер спорта (он завоевал серебряную медаль Олимпиады в Атланте в велоспорте).

После церемонии открытия начался забег на 5 км, который выиграл Владимир Казанцев. Победитель прибежал к финишу со временем 14 минут и 56 секунд. Вторым стал отставший всего на 2 секунды Денис Васильев, третьим – Павел Илатовский (время бронзового призёра – 15:29). Среди представительниц прекрасного пола первенствовала Кристина Шабалина (17 минут и 41 секунда), вторая – Елена Самарина (18:05), третья – Анастасия Олейник (18:37).

После награждения победителей на пятикилометровой дистанции пришла пора начинать забег на 10 км, который стартовал в 11:30. Здесь у мужчин победил Сергей Колесов (время – 32:35), второе место у Сергея Алпатова (33:15), третий призёр – Александр Кротович. У женщин на дистанции 10 км победила Анна Ильина, чьё время немного превысило 37 минут, серебряную медаль получила Анна Петрушенко, бронзовую – Наталия Волкова.