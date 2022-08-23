В Ленобласти прошел региональный чемпионат по триатлону

В Ленинградской области впервые прошел региональный чемпионат по триатлону на олимпийской дистанции для профессионалов и любителей.

«Для Ленинградской области такие соревнования — большое спортивное событие, которое даст толчок развитию триатлона в регионе, как среди профессионалов, так и любителей, чтобы здоровый образ жизни стал нормой для наших жителей. Прошедший в бухте Владимирская Приозерского района чемпионат был открытым, и в нем могли принять участие все желающие. Для тех, кто еще не готов к длинной дистанции, был организован спринт — половина олимпийской дистанции собрала столько же участников. Старт получил хорошие отзывы, в связи с чем планируется сделать соревнования ежегодными», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

На олимпийской дистанции: заплыв на 1,5 км, 40 км велогонки и 10 км бег призы разыграли около 150 спортсменов. Столько же атлетов приняли участие в спринте: 750 м плавания, 20 км велогонка и 5 км бег. Ленинградскую область представляли 40 человек. Лучшие результаты на олимпийской дистанции показали Юрий Ручьев из Гатчины и Анастасия Непомилуева из Тосно.

Организатором фестиваля выступило Ленинградское региональное отделение Федерации триатлона России.