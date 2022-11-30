Петербургские лыжники отличились на Всероссийских соревнованиях

В Мурманской области завершились Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка».

Члены сборной команды Петербурга показали достойные результаты.

В первый день спортсмены соревновались в гонках свободным стилем с раздельного старта. Среди мужчин на дистанции 10 км победу одержал петербуржец Евгений Кудрявцев, ещё один представитель нашей команды Виталий Пономарев финишировал с третьим временем.

В спринте классическим стилем победителем среди мужчин стал Виталий Женихов.

На дистанции 15 км классическим стилем среди мужчин золотую награду завоевал Никита Егоров.