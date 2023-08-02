Непомнящий, Витюгов, Дубов и Свидлер выиграли первые партии второго раунда Кубка мира – 2023 по шахматам, Нестеров сыграл вничью с Анишем Гири

СФШ СПб по-прежнему считает Никиту Витюгова петербургским шахматистам, и 25-й номер мирового рейтинга ФИДЕ (у Витюгова – 2720 пунктов ЭЛО, у Даниила Дубова – 2716) выиграл свою партию в 1/64 Кубка мира в Баку.

Ещё двое статусных участников под флагом с шахматн ым конём ФИДЕ не оплошали сегодня. Проигравший матч на первенство мира Дин Лижэню Ян Непомнящий (рейтинг – 2779) справился с азербайджанским шахматистом Вугаром Асадли. Участник команды КПРФ в Сочи – 2023 Дубов обыграл одного из многочисленных индийских участников турнира. Петербуржец Пётр Свидлер, удостоенный персонального приглашения на Кубок мира в Баку: победитель аналогичного соревнования в 2011 году Свидлер победил ещё одного индийского шахматиста.

Один из главных фаворитов бакинского турнира – родившийся в Санкт-Петербурге Аниш Гири – сыграл вничью с россиянином Арсением Нестеровым. Во второй партии давно выступающий за Нидерланды Гири попытается реализовать белый цвет.

А вот второй по рейтингу шахматист планеты Хикару Накамура (2787) довольствовался лишь ничьей. Такой же результат показал и Уэсли Со из США (рейтинг бывшего филиппинца – 2769), а также – россияне Александр Грищук, Андрей Есипенко, Давид Паравян и Михаил Антипов.