Александр Грищук выбыл с Кубка мира по шахматам в один день с Екатериной Лагно, Арсений Нестеров пропустил в следующий раунд Аниша Гири из Нидерландов

Драматичный тай-брейк с участием российского гроссмейстера Александра Грищука (рейтинг ФИДЕ – 2736, 18-е место в мире) завершился крахом выступавшего в Баку под нейтральным флагом финалиста Кубка мира – 2011. Грищук попадал в цейтноты, трясущейся рукой делал неточные ходы и уступил с общим счётом 4:5 иранцу Данешвару, который более чем на 20 лет моложе.

Сегодня же выбыла из женского Кубка мира и супруга Грищука – 5-й номер мирового рейтинга Екатерина Лагно. Выступавшая до 2014 года за Украину россиянка Лагно проиграла тай-брейк индийской шахматистке Гомес, рейтинг которой более чем на 200 пунктов ниже.

Победитель «Moscow Open» Арсений Нестеров ожидаемо не справился с одним из фаворитов Кубка мира – родившимся в Санкт-Петербурге Анишем Гири (Нидерланды). «Питерец.ру» предвкушает возможную встречу Гири с Яном Непомнящим: для этого обе шахматные звезды современности должны пробиться в четвертьфинал.

21-летний Андрей Есипенко (2683) сразится в 1/32 финала с 40-летним испанцем Вальехо Понсом (2706). Прошли в третий раунд такие фавориты Кубка мира, как Хикару Накамура (2787), Уэсли Со (2769) и триумфатор Сочи – 2021 Ян-Кшиштоф Дуда (2732). А следующей соперницей Полины Шуваловой будет Ирина Круш (США).