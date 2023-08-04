Российский шахматист Непомнящий вышел в 3-й круг Кубка мира вместе с Витюговым, Дубовым и Свидлером, а вот Мамедьяров и Абдусатторов потерпели фиаско

Дважды проигравший матч за мировую шахматную корону Ян Непомнящий отлично стартовал на Кубке мира в Баку. 4-й номер рейтинга всего турнира Непомнящий обыграл Вугара Асадли из Азербайджана (счёт матча из двух классических партий – 1,5:0,5 в пользу россиянина). Следующим соперником нестабильного Непомнящего станет либо российский сербский гроссмейстер Александр Предке, либо азербайджанец Рауф Мамедов.

Прошли в 1/32 финала ещё несколько играющих под флагом ФИДЕ россиян – Никита Витюгов, Даниил Дубов и Пётр Свидлер. Серьёзную борьбу смог навязать грозному Анишу Гири из Нидерландов Арсений Нестеров – 1:1 после двух ничьих и тай-брейк.

Два главных неудачника второго кубкового раунда – это шахматисты, каждый из которых всерьёз претендовал на победу во всём турнире. Шахрияр Мамедьяров – ТРИНАДЦАТЫЙ по рейтингу (2747) шахматист мира – уступил ноунейму сингапурцу Тинь Цзинъяо, который находится в конце третьей сотни рейтинга ФИДЕ с рейтингом в 2573 пункта.

«Питерец.ру» считал Нодирбека Абдусатторова из Узбекистана скрытым фаворитом Кубка мира, но чемпион мира по быстрым шахматам 2021 года вылетел в противостоянии с турком Вахалом Шаналом. Покидает турнир и сильный американец Сэм Шенкленд (2708).