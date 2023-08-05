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Питерец.ру » Спорт » СКА разгромлен «Авангардом» на предсезонном турнире в Сочи – 1:5, единственную шайбу забросил Матвей Мичков

СКА разгромлен «Авангардом» на предсезонном турнире в Сочи – 1:5, единственную шайбу забросил Матвей Мичков

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.hawk.ru
А ведь букмекеры считали СКА явным фаворитом!

«Питерец.ру» знает: результаты матчей во время предсезонной подготовки – не главное. Но для столь амбициозного клуба, как петербургский СКА, получить оплеуху 1:5 от «Авангарда» – получить серьёзный удар по самолюбию.

Ход игры с «Авангардом» вынудил Романа Ротенберга заменить вратаря. На 37-й минуте Кирилл Панюков сделал преимущество омичей крупным – 4:1, и Владислав Подъяпольский поехал домой на лавку. Заменивший Подъяпольского Сергей Иванов один раз пропустил: итоговый счёт 5:1 в пользу «Ястребов» установил Павел Куликов. Ассистировал ему 19-летний Илья Рейнгард, который сегодня отдал три результативных передачи за матч.

Единственным радостным эпизодом для поклонников невских армейцев стала шайба Матвея Мичкова при счёте 0:2 (одним из ассистентов молодого таланта выступил новобранец СКА Арсений Грицюк). Само по себе разгромное (а как назвать проигрыш с разницей в 4 шайбы?) от «Авангарда» трагедией не является, но тренерскому штабу СКА нужно сделать правильные выводы из такого конфуза. К тому же все пять шайб СКА пропустил … в равных составах – чем это объяснить по горячим следам?

6 августа СКА предстоит поединок с ХК «Сочи» (главный тренер – Дмитрий Кокорев), а 8 августа – со сборной России.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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