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Питерец.ру » Спорт » В матче с «Авангардом» СКА превратил 0:3 в 3:3, но пропустил в большинстве в овертайме

В матче с «Авангардом» СКА превратил 0:3 в 3:3, но пропустил в большинстве в овертайме

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Антон Бурдасов снова забил – рекорд старта КХЛ!

Если кому-то пребывание в рядах СКА форварда Антона Бурдасова в этом сезоне казалось сомнительным кадровым решением, то очередная шайба – прекрасное опровержение. Статистики уже подсчитали, что гол Бурдасова в гостевом матче с «Авангардом» стал рекордным: Антон забивает шестой матч подряд, начиная со стартового.

Первый период сложился для СКА кошмарно – 0:3, дубль сделал Денис Зернов. Однако Валерий Брагин нашёл в раздевалке нужные слова, и вторую двадцатиминутку СКА выиграл с таким же счётом. Игорь Ожиганов в дебюте второго периода забросил первую шайбу в ворота Гарипова. Затем центрфорвард невских армейцев Линден Вей использовал удаление Чинахова – 3:2 в пользу «Авангарда». Сравнял счёт Бурдасов, которому помогли отличиться Миро Аалтонен и Андрей Кузьменко. «Питерец.ру» напоминает, что Аалтонен отметился хет-триком в предыдущем матче СКА, выигранном у «Нефтехимика» со счётом 5:2.

Но решающая шайба в матче получилась курьёзной для обороны СКА. Получив численное преимущество в овертайме, СКА пропустил после точного броска Кирилла Семёнова.

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