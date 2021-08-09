СКА проиграл «Авангарду» на предсезонном турнире в Сочи, ни разу не забросив

СКА и омский «Авангард» сошлись в заключительном туре сочинского турнира, в названии которого присутствует один из главных игроков букмекерского рынка России. Матч завершился с «футбольным» счётом 1:0, но не в пользу команды Валерия Брагина. Единственную шайбу забросил игрок «Авангарда» Шевченко, ассистировал которому Наиль Якупов. После «ссылки» в «Амур» Якупов оказался в стане куда более статусного «Авангарда», и вот – сумел отличиться в матче с бывшим клубом. Огорчительно для поклонников невских армейцев то, что второй матч подряд не удаётся забить («Трактору» ранее тоже уступили с минимальным счётом 0:1).

«Питерец.ру» обратил особое внимание не на результаты СКА в Сочи (предсезонка есть предсезонка), а на сочетание хоккеистов на льду. Капитанит в СКА Игорь Ожиганов, ассистенты – Антон Бурдасов и защитник Оскар Фантенберг. Кроме Ожиганова и Фантенберга с «Авангардом» играли защитники Токранов, Фальковский, Пыленков, Дыбленко и Галенюк. Из четырёх троек атаки важно, кого поставили к Линдену Вею – Бурдасова и Данилу Моисеева, перешедшего в СКА из «Витязя».