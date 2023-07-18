Петербургские юноши и девушки стали бронзовыми призёрами первенств России по хоккею на траве

«Питерец.ру» посмотрел ленту новостей городского спорткомитета и выделил новость с хоккейных полей, появившуюся 18 июля. На этот раз пойдёт не об очередном новичке СКА или петербургского «Динамо» из ВХЛ, потому что завершились чемпионаты страны по хоккею на траве среди юношей и девушек в возрасте 13–18 лет.

Юношей ждала хорошая погода в селе Кулешовка: петербургская команда здесь заняла третье место. Спортивные функционеры перечисляют состав сборной Северной столицы: Максим Брюшков, Артемий Гарибов, Иван Красавин, Валерий Малышев, Степан Мехов, Арсений Мышенко, Артём и Вадим Нефёдовы, Савелий Смыков, Данила Стаценко, Александр Стоянов, Андрей Цуркан, Максим Шиков, Михаил Шрамко и Егор Ярмаки.

Юношеское первенство страны проходило с 9 по 16 июля в Ростовской области, и воскресные матчи завершились так: хозяева проиграли сборной Татарстана (0:9), петербуржцы одолели сборную Московской области (2:1), с фантастическим счётом 20:0 сборная столицы расправилась с командой ГБУ РО СШОР 9, а СШОР 18 победила краснодарцев (5:0).

В Санкт-Петербурге соревновались девушки-хоккеистки, здесь хозяйки травяных полей тоже заняли третье место. При этом петербурженка София Сечина удостоена приза лучшему вратарю.