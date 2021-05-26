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Питерец.ру » Спорт » На чемпионате мира по хоккею голкипер СКА Самонов не пропустил в матче с Данией

На чемпионате мира по хоккею голкипер СКА Самонов не пропустил в матче с Данией

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24
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.iihf.com
Российская сборная победила датчан, а вот беларусы проиграли Великобритании.

Очередной игровой день чемпионата мира по хоккею начался с сенсации: Казахстан смог победить очень мощно начавшую турнир сборную Германии. Проигрывая со счётом 1:2 после второго периода, казахстанская команда смогла дважды забить в заключительном отрезке матча. Старченко реализовал буллит а победной для команды Юрия Михайлиса стала шайба Акользина.

Раздосадованные поражением от Словакии в предыдущем туре российские хоккеисты всухую одолели датчан. Вратарь невских армейцев Александр Самонов отразил все 18 бросков по своим воротам и заработал заслуженный «сухарь». Валерий Брагин не стал менять Самонова – и голкипер СКА не подвёл. Так первая же шайба сборной России, которую в ворота Себастьяна Дама забросил форвард СКА Морозов, стала победной. Итоговый счёт – 3:0 в пользу дружины Брагина.

А вот белорусская команда откровенно разочаровала, проиграв аутсайдеру – сборной Великобритании. «Питерец.ру» не исключает, что сыграла свою роль атмосфера вокруг белорусской команды. Инцидент с флагом и прочие факторы негативно повлияли на результат. По ходу матча белорусы проигрывали 1:4, подобрались к сопернику на расстояние одного точного броска, но проиграли – 3:4.

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