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Питерец.ру » Спорт » Игорь Ожиганов стал хоккеистом московского «Динамо» за компенсацию СКА в 10 тысяч рублей. А что, так можно было? Да!

Игорь Ожиганов стал хоккеистом московского «Динамо» за компенсацию СКА в 10 тысяч рублей. А что, так можно было? Да!

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
dynamo.ru
Всё дело – в «потолке зарплат», под который никак не могут залезть контракты невских армейцев.

Разговоры о том, что звёздный защитник Игорь Ожиганов покинет СКА, ходили довольно давно. Минимальная компенсация, которая, по данным «Спорт-Экспресса», составила всего лишь 10 тысяч рублей. «Питерец.ру» подчёркивает: подобная ситуация, когда очередной известный игрок уходит из СКА, выгодна петербургскому клубу. Раз в КХЛ решили соблюдать «потолок зарплат», то пришлось по очереди расстаться с Дмитрием Яшкиным, Дамиром Жафяровым, а теперь и Ожигановым.

Сайт столичных динамовцев в новости с заголовком «Игорь Ожиганов перешёл в стан бело-голубых» охарактеризовал детали перехода, как «денежную сделку» – так пополняется терминология КХЛ. Перечисляются и вехи карьеры 30-летнего Ожиганова. Динамовский новобранец – воспитанник челябинского хоккея, начинал с «Белых медведей». Поиграв в МХЛ за «Красную Армию», вместе с которой выиграл Кубок Харламова – 2011. Поиграв за «Амур» (2012–2013) и «Сибирь» (2013–2015), Ожиганов сделал себе имя в ХКЛ в составе ЦСКА. А вот вояж в «Торонто» удачным назвать нельзя, и из НХЛ Ожиганов вернулся в КХЛ уже через сезон.

Начав сезон – 2019/2020 в составе «Ак Барса», Ожиганов быстро был обменян на Романа Рукавишникова и Виктора Тихонова. За СКА Ожиганов сыграл 224 матча.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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