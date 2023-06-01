ента новостей

21:58
СКА отправил Дамира Жафярова в «Ак Барс», где же теперь искать усиление в атаке – снова в «Торпедо»?
18:43
Петербуржцы порадовали на IX Российско-Китайских летних молодёжных играх, завершившихся в городе Чунцин (КНР)
16:44
Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых отмечает 20-летие
16:42
Дни культуры Ленинградской области в Ташкенте
16:36
В Ленобласти спасатели и пожарные провели занятия с детьми
16:03
В Петербурге открылся прокат культовых мотоциклов Harley-Davidson с курсами безопасного вождения
15:40
В Петербурге открылись экопункты
15:34
В Петербурге открылся первый образовательный курс «Беседы о слухе в белые ночи»
13:48
«Денвер» Николы Йокича видится фаворитом финала НБА, но игра «Наггетс» слишком зависит от звёздного серба: есть ли шанс у «Майами»?
13:11
В Ленобласти 9-летнего мальчика сбила «Лада Гранта»
13:04
В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб
12:59
В Гатчине задержали подозреваемую в краже на кладбище
12:49
На Ленинском проспекте построят студенческое общежитие СПбГМТУ
12:43
В Ленобласти стреляли в девушку-курьера по доставке суши
12:16
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
12:04
В Кировском районе задержали афериста обманушего двух пенсионерок
11:53
Росгвардейцы провели показное занятие по дзюдо для детей из Луганска
11:50
В Калининском районе раскрыли убийство семилетней давности
11:45
В Московсом районе двое пьяных мужчин развлекались стрельбой из пневматики по окнам дома
11:39
В Калининском районе мужчина на автобусной остановке совершил сексуальное насилие в отношении 21-летней девушки
11:24
В Ленобласти эвакуатор столкнулся с грузовиком, водитель погиб
11:15
Смольный вставляет палки в колеса? В Петербурге не могут построить спорткомплекс имени заслуженного тренера по дзюдо Рахлина
10:22
В Ленобласти подросток на родительской "Мазде" насмерть сбил велосипедистку
09:54
1 июня – Международный день защиты детей
09:50
В Петербурге общественники просят губернатора проверить деятельности комитета по контролю за имуществом в связи с обращением представителей ТСЖ «Шуваловское»
09:45
Проект «Остров фортов» поделился лучшими практиками развития территорий в рамках визита представителей паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров»
23:08
В Петербурге почтили память участников блокадного футбольного матча
19:06
Футбольный клуб «Ленинградец» празднует выход в ФНЛ и приглашает бесплатно посетить матч со «Спартаком» из Костромы 4 июня
18:36
Депутаты ЗакС Петербурга приняли в первом чтении законопроект о реформе городского такси
18:34
Сергей Карякин вернулся в июньский рейтинг ФИДЕ и занимает 11-е место, также его включили в число участников Кубка мира – 2023
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА отправил Дамира Жафярова в «Ак Барс», где же теперь искать усиление в атаке – снова в «Торпедо»?

СКА отправил Дамира Жафярова в «Ак Барс», где же теперь искать усиление в атаке – снова в «Торпедо»?

0
7
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Расставание СКА с Дамиром Жафяровым может сильно удивить, если не знать о финансовой стороне дела.

Если бы несколько дней назад любого болельщика СКА спросили, уйдёт ли вслед за Дмитрием Яшкиным из команды ещё и Дамир Жафяров, то ответом было бы категорическое «нет». К тому же Жафяров, который всего год отыграл за СКА, переходит в тот же клуб, в который почти уже перебрался самый ценный игрок сезона – 2022/2023 Яшкин – в казанский «Ак Барс».

«Питерец.ру» не поверил бы в возможный уход Жафярова из СКА, но официальное объявление на сайте клуба подтверждает: произошёл обмен, в результате которого Жафяров усилил «Ак Барс». Усилил, потому что Дамир – снайпер с репутацией и в последние несколько сезонов только прибавлял. В «Торпедо» Жафяров был главной звездой нападения, в СКА удачно вписался в игровой ансамбль, взаимодействуя в основном в связке с результативным Маратом Хайруллиным.

За Жафярова СКА получил едва ли не символическую компенсацию – права на двух хоккеистов. Это вратарь клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Филип Густафссон и выступающий в АХЛ форвард Дмитрий Осипов. То есть, речь идёт только о возможности того, что эти игроки сыграют в СКА. Однако причины перехода Жафярова в другой клуб прозаичны – «потолок зарплат».

За сезон в СКА Жафяров провёл 75 матчей, в которых набрал 53 (17+36) очка.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-03-2023, 21:14
Разгромив «Торпедо» 4:0 в третьем матче СКА теперь должен выходить в следующий раунд Кубка Гагарина
4-09-2022, 01:42
Никишин и Жафяров соорудили победную шайбу СКА, а «Торпедо» Ларионовых не хватило трёх секунд до сирены
31-07-2022, 15:44
СКА получил от «Спартака» защитника Александра Никишина в обмен на пятерых игроков и права на нескольких НХЛовцев
22-10-2022, 13:50
Воробьёв, Жафяров и Хуснутдинов отличились заброшенными шайбами в победном для СКА матче с «Куньлунем»
19-03-2015, 23:04
«Сибирь», «Ак Барс» и ЦСКА вышли в полуфинал Кубка Гагарина вслед за СКА
26-09-2022, 23:14
Оборона СКА сумела полностью нейтрализовать атаку «Торпедо»

Происшествия на дорогах

0
78
Сегодня, 13:11
В Ленобласти 9-летнего мальчика сбила «Лада Гранта»
0
80
Сегодня, 13:04
В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб
0
84
Сегодня, 12:16
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
0
97
Сегодня, 11:24
В Ленобласти эвакуатор столкнулся с грузовиком, водитель погиб
Наверх