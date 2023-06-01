СКА отправил Дамира Жафярова в «Ак Барс», где же теперь искать усиление в атаке – снова в «Торпедо»?

Если бы несколько дней назад любого болельщика СКА спросили, уйдёт ли вслед за Дмитрием Яшкиным из команды ещё и Дамир Жафяров, то ответом было бы категорическое «нет». К тому же Жафяров, который всего год отыграл за СКА, переходит в тот же клуб, в который почти уже перебрался самый ценный игрок сезона – 2022/2023 Яшкин – в казанский «Ак Барс».

«Питерец.ру» не поверил бы в возможный уход Жафярова из СКА, но официальное объявление на сайте клуба подтверждает: произошёл обмен, в результате которого Жафяров усилил «Ак Барс». Усилил, потому что Дамир – снайпер с репутацией и в последние несколько сезонов только прибавлял. В «Торпедо» Жафяров был главной звездой нападения, в СКА удачно вписался в игровой ансамбль, взаимодействуя в основном в связке с результативным Маратом Хайруллиным.

За Жафярова СКА получил едва ли не символическую компенсацию – права на двух хоккеистов. Это вратарь клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Филип Густафссон и выступающий в АХЛ форвард Дмитрий Осипов. То есть, речь идёт только о возможности того, что эти игроки сыграют в СКА. Однако причины перехода Жафярова в другой клуб прозаичны – «потолок зарплат».

За сезон в СКА Жафяров провёл 75 матчей, в которых набрал 53 (17+36) очка.