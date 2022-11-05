Американец Мэттью Андерсон дебютировал за волейбольный «Зенит» в победном кубковом матче с нижегородским клубом АСК

«Питерец.ру» предполагал, что разница в классе не позволит нижегородскому клубу АСК всерьёз противостоять «Зениту», хотя в кубковых матчах случается всякое. В итоге петербургский клуб спокойно выиграл в трёх партиях, в самой упорной из которых соперник отстал на 6 очков. На фоне параллельной битвы «Динамо-ЛО» с «Югрой», где один из сетов играли до счёта 29:27, победа «Зенита» выглядела бы будничной если бы не одно «но».

Важным моментом стал выход на площадку в составе «Зенита» Мэттью Андерсона, которого без сомнения можно назвать одним из самых известных волейболистов мира. В матче с АСК Андерсон вышел на замену, показав 60 % эффективности атакующих действий (самым результативным в составе «Зенита» стал Егор Клюка – 13 очков).

Андерсон, уже выступавший в России за «Зенит-Казань», относится к плеяде выдающихся игроков сборной США, таких как Ллой Болл, Клейтон Стэнли или Дэвид Ли. В силу своего возраста родившийся в 1987 году Андерсен не был в сборной США во время победы в Пекине–2008, поэтому в его коллекции Олимпийских медалей есть только бронза Рио-де-Жанейро 2012 года.