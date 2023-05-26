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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» несёт потери: ушли Роман Мурашко, Никола Йовович и Алексей Сафонов

Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» несёт потери: ушли Роман Мурашко, Никола Йовович и Алексей Сафонов

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
belogorievolley.ru
Ждём, кем тренерский штаб Александра Климкина залатает кадровые прорехи.

Поскольку Роман Мурашко был в составе «Динамо-ЛО» в аренде, то было понятно, что расстаться с этим диагональным всё равно придётся. По ходу сезона Мурашко показывал отличный прогресс, а в плей-офф получил едва ли не лучшую прессу среди всех одноклубников. Мурашко смог стать твёрдым игроком основы, показав третью суммарную результативность в команде из Ленобласти за сезон – 2022/2023. Пресс-служба сосновоборского клуба особо отметила подачу Мурашко – лучшую в клубе по ходу чемпионата и плей-офф и «топ-6» во всей мужской волейбольной Суперлиге.

Ранее было объявлено о расставании с Николой Йововичем – чемпионом Европы 2019 года. «Питерец.ру» помнит, что до «Динамо-ЛО» сербский связующий выступал за «Тулузу». Необходимо подчеркнуть не только игровую полезность Йововича, но и его позитивный настрой и умение понравиться болельщикам. Новым работодателем Йововича станет один из зарубежных клубов.

Ещё одной потерей стал опытный 33-летний центральный блокирующий Алексей Сафонов, родившийся ещё в советском Павлодаре. Сафонова знают поклонники петербургского «Зенита» по выступлениям в составе «сине-бело-голубых». «Динамо-ЛО» отметило труд Сафонова в регулярном чемпионате и плей-офф и пожелало ему успехов.


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