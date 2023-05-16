ента новостей

20:12
Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Александр Климкин подвёл итоги сезона – 2022/2023, а клуб провёл традиционную «Закрывашку»
19:45
Неделя Вьетнама продолжается: состоялся сеанс одновременной игры, в котором гроссмейстер Алексей Луговой сыграл не только с вьетнамскими студентами
17:16
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют
17:04
Внесены изменения в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Санкт‑Петербурге»
16:42
Потолок для ПО: российских разработчиков обяжут повышать цены в разумных пределах
15:51
Студент Корабелки примет участие в экспедиции «Арктический плавучий университет — 2023»
15:44
Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева откроет двери для участников акции «Ночь музеев»
15:38
Фонд «Диакония» и «Женское движение Единой России» в Петербурге объединят усилия, чтобы помочь участникам СВО и их близким
15:21
В Петербурге приведут в порядок дворовые флигели в доме-памятнике на улице Марата
15:17
На ЧМ – 2023 по хоккею Швеция победила Финляндию по буллитам, а Роман Червенка блеснул в проигранном Чехией в овертайме матче со сборной Латвии
15:11
В Гатчине обсудили проекты программ, направленных на укрепление ценности семьи и семейного образа жизни
15:05
ПАСЗР поддержала инициативы депутатов Петербурга
15:02
«Остров фортов» представил Музей военно-морской славы в Кронштадте на форуме «Музейные маршруты России»
14:52
Цифровое право и образование помогут защитить права граждан в киберсреде
14:45
Роспотребнадзор вынес предостережение петербургскому комбинату за поставку в школы зараженной листериозом рыбы
14:27
Жители Ленобласти выбрают проект благоустройства
14:20
В Петербурге приступают к капитальному ремонту Свердловской набережной
14:17
В Петербурге многодетные семьи получили награды
14:10
Выставка Виктории Ивановой «Лес»
13:34
Выставка «Медвежья азбука»
13:23
В Петербурге проведут 12 концертов, посвященных великим русским поэтам
13:13
Дом Набокова, труды Ломоносова и Стамбульские сказки — СПбГУ примет участие в Книжном салоне
13:03
В Петербурге задержали мужчину, который ограбил 83-летнюю старушку
12:46
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнего велосипедиста
12:40
На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы
12:37
В Красносельском районе «Газель» сбила 12-летнего велосипедиста
12:31
В Петербурге задержали уличного грабителя
12:23
В Московском районе задержали подозреваемого в разбое
12:19
На федеральной трассе Р-23 в Лужском районе Ленобласти введут реверсивное движение
12:15
В Петербурге задержали наркосбытчика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Александр Климкин подвёл итоги сезона – 2022/2023, а клуб провёл традиционную «Закрывашку»

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Александр Климкин подвёл итоги сезона – 2022/2023, а клуб провёл традиционную «Закрывашку»

0
55
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
Викторина по «ДинамоЛОведению» – традиционная часть церемонии «Закрывашки» сезона.

Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин поработал и с петербургским «Зенитом», поэтому без сравнений «городской» и «областной» команд «Питерец.ру» обойтись не может. Для «Зенита» победа в четвертьфинале над «Динамо-ЛО» стала прелюдией к итоговым 1–6 в семи матчах полуфинальной и «бронзовой» серий с московскими динамовцами и новосибирским «Локомотивом».

На фоне четвёртого места более статусного и амбициозного «Зенита» шестой результат «Динамо-ЛО» выглядит для сосновоборцев успехом. Климкин назвал шестое место своей команды «удачным итогом сезона», а из игроков отметил Романа Мурашко (хотя в составе клуба из Ленобласти есть два легионера – Никола Йовович и Марко Ивович). Климкин сам себе пожелал «подтянуть приём и защиту»: «Питерец.ру» одобряет подобную самокритичность.

Динамовцев есть с чем поздравить: чемпионат сосновоборцы закончили вровень с «Кузбассом», отстав только от объективно более сильных по составу команд, которые и заняли первые пять мест в завершившемся сезоне. Чемпионом стал «Зенит-Казань», серебро – у московского «Динамо», бронзу в противостоянии с петербургским «Зенитом» завоевал «Локомотив» (Новосибирск»), а пятое место досталось «Белогорью».

Уж состоялась и «Закрывашка»!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-09-2022, 01:25
После поражения от волейбольного «Зенита» «Динамо-ЛО» смогло всухую обыграть уфимский «Урал» в рамках Кубка России
21-10-2018, 23:15
Историческая победа волейбольного «Зенита»
25-10-2022, 21:13
«Динамо-ЛО» пока не конкурент московскому «Динамо», хотя во второй партии борьба была острой
16-02-2023, 22:37
Волейбольный «Зенит» не заметил сопротивления «Динамо-ЛО» в «Ленинградском дерби»
12-08-2019, 19:09
Климкин уже тренирует «Енисей»: Саммелвуо вскоре окажется в «Зените»?
10-03-2020, 23:25
«Динамо-ЛО» празднует выход в плей-офф волейбольной Суперлиги

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 12:46
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнего велосипедиста
0
69
Сегодня, 12:37
В Красносельском районе «Газель» сбила 12-летнего велосипедиста
0
117
Вчера, 10:47
В Лодейном Поле иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
0
131
Вчера, 10:16
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего мальчина на самокате
Наверх