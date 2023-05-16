Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Александр Климкин подвёл итоги сезона – 2022/2023, а клуб провёл традиционную «Закрывашку»

Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин поработал и с петербургским «Зенитом», поэтому без сравнений «городской» и «областной» команд «Питерец.ру» обойтись не может. Для «Зенита» победа в четвертьфинале над «Динамо-ЛО» стала прелюдией к итоговым 1–6 в семи матчах полуфинальной и «бронзовой» серий с московскими динамовцами и новосибирским «Локомотивом».

На фоне четвёртого места более статусного и амбициозного «Зенита» шестой результат «Динамо-ЛО» выглядит для сосновоборцев успехом. Климкин назвал шестое место своей команды «удачным итогом сезона», а из игроков отметил Романа Мурашко (хотя в составе клуба из Ленобласти есть два легионера – Никола Йовович и Марко Ивович). Климкин сам себе пожелал «подтянуть приём и защиту»: «Питерец.ру» одобряет подобную самокритичность.

Динамовцев есть с чем поздравить: чемпионат сосновоборцы закончили вровень с «Кузбассом», отстав только от объективно более сильных по составу команд, которые и заняли первые пять мест в завершившемся сезоне. Чемпионом стал «Зенит-Казань», серебро – у московского «Динамо», бронзу в противостоянии с петербургским «Зенитом» завоевал «Локомотив» (Новосибирск»), а пятое место досталось «Белогорью».

Уж состоялась и «Закрывашка»!